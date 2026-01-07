Obavijesti

Ravnatelj DHMZ-a: U četvrtak ujutro -10, u petak nove oborine

Ivan Jukić
Foto: Pixsell/HRT

Snijeg je paralizirao kontinentalni dio Hrvatske, dok je priobalje pogodila olujna bura. Iako se situacija postupno smiruje, pred građanima su i dalje zahtjevni zimski uvjeti

Glavni ravnatelj DHMZ-a Ivan Güttler izjavio je za HTV da sutra ne očekuju nove oborine, no jutro će u većem dijelu kontinentalne i gorske Hrvatske donijeti temperature oko -10 stupnjeva. Poseban problem bit će zaleđivanje snijega koji je ostao na cestama i nogostupima, što može otežati kretanje pješacima i vozačima.

- Ali probudit ćemo se, veći dio kontinentalne i gorske Hrvatske, s temperaturama oko -10. To je posebno bitno zato što će se dio snijega koji je zadržan ponovno smrznuti i može otežati kretanje i pješacima i vozilima . rekao je Güttler.

U petak se očekuju nove oborine, uglavnom nekoliko centimetara snijega, ali i mogućnost kiše koja se ledi u dodiru s tlom, dok bi se oborine mogle nastaviti i u subotu. Sljedeći tjedan ne donosi veće oborine, ali temperature će se zadržavati oko nule.

U subotu se također očekuju oborine. U idućem tjednu ne očekuju nove veće oborine, ali temperature će se zadržavati oko nule.

Osvrćući se na skepticizam oko globalnog zagrijavanja s ovako niskim temperaturama, Güttler je istaknuo da je 2025. druga najtoplija u Splitu, šesta najtoplija u Zagrebu, te da će biti druga ili treća najtoplija globalno.

- Međutim, to ne znači da nećemo imati hladnih valova, dana sa snijegom. Bitno je interpretirati klimatske promjene na način da kažemo - takvi događaji se rjeđe događaju - objasnio je.

U Zagrebu su se građani žalili na čišćenje snijega, no iz Grada poručuju da je promet funkcionirao te da su ceste bile prohodne. Pročelnik Andro Pavuna naglasio je kako je čišćenje tijekom stalnog padanja snijega iznimno zahtjevno te podsjetio da su nogostupi ispred zgrada odgovornost suvlasnika, uz kazne od najmanje 100 eura.

- Ako snijeg pada i vi to čistite, on opet pada i vi to čistite, i to je donekle Sizifov posao - ustvrdio je.

- Čistiti dok snijeg pada je neki nadstandard koji mi imamo, koji mnoge države doista nemaju. Mi ga imamo i to je nešto što mislim da nije loše da mi imamo - dodao je Pavuna.

Pavuna je rekao i da ništa u Zagrebu danas nije bilo paralizirano.

Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević rekao je da je neshvatljivo da gradske službe nisu odreagirale na vrijeme.

- Gledajući današnji, a poglavito jučerašnji dan, možemo poručiti samo jednu poruku - snijeg pao, grad je stao - rekao je.

Rekao je da žile kucavice Zagreba skoro dva dana nisu bile očišćene, što je za posljedicu imalo usporen, pa čak i negdje totalno paraliziran promet. Najviše su ga, dodao je Matijević, zabrinula iskakanja tramvaja iz tračnica zbog neočišćenog snijega.

Iz Civilne zaštite poručuju da je situacija pod kontrolom, uz mali broj intervencija HGSS-a, te da se građani u potrebi mogu javiti na 112.

