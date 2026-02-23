Obavijesti

TRAŽE NJEZINU OSTAVKU

Ravnateljica COO Dubrava odbacila optužbe iz anonimnog pisma: 'Navodi nisu istiniti'

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Marina Nekić tvrdi da privremeni prostor na Jarunu zadovoljava sve propise te da je omjer korisnika i stručnih radnika u skladu s pravilnicima. Potvrdila je i incident u kojem je djelatnicu ozlijedio prozor.

Ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje (COO) Dubrava Marina Nekić, u ponedjeljak je demantirala navode iz anonimnog pisma djelatnika koje je objavila Udruga Sjena, istaknuvši da oni ne odgovaraju stvarnosti.

U anonimnom pismu upozorava se na niz propusta kao što su neadekvatni sigurnosni i prostorni uvjeti, nedostatak stručnih i educiranih kadrova, učestali fizički incidenti među korisnicima te neplansko širenje usluga. Matična zgrada Centra u Dubravi oštećena je u potresu i čeka rušenje kako bi se na njezinu mjestu mogla napraviti nova zgrada. Za to vrijeme, Centar djeluje na privremenoj adresi na Jarunu.  

"Privremeni prostor zadovoljava sve zakonski propisane uvjete za pružanje socijalnih usluga, što je potvrđeno u provedenim inspekcijskim nadzorima nadležnih tijela. Istovremeno, transparentno priznajemo da prostor nije idealan, to je javno poznata činjenica o kojoj nikada nismo šutjeli", ističe ravnateljica u odgovoru Hini na pitanja vezana uz navode iz anonimnog pisma.

Pronalazak adekvatnog prostora u Zagrebu iznimno je zahtjevan zbog specifičnih potreba korisnika.

"Prostor mora zadovoljavati stroge uvjete pristupačnosti za osobe s invaliditetom i korisnike u invalidskim kolicima, biti dovoljno velik za smještaj svih naših usluga i programa te omogućavati potrebne prilagodbe. Takvi prostori u Zagrebu su rijetki, a kada se i pronađu, većina najmodavaca nije voljna ulagati u opsežne prilagodbe za najam koji po prirodi stvari ne može biti dugoročan", rekla je.

Navode o nestručnom i neplanskom širenju usluga ocijenila je netočnima. Razvoj socijalnih usluga Centra provodi se sukladno Operativnom planu deinstitucionalizacije, prevencije institucionalizacije i transformacije pružatelja socijalnih usluga u RH 2022.–2027.

"U okviru tog plana, COO Dubrava prepoznat je kao ključni nositelj usluga organiziranog stanovanja i psihosocijalne podrške na području Grada Zagreba", kazala je.

U razdoblju od 2025.-2028., planira se razvoj niza novih usluga, dodala je ravnateljica Centra, a sva planirana proširenja temelje se na unaprijed osiguranim kadrovskim i prostornim kapacitetima.

Omjer korisnika i stručnih radnika u skladu je s propisanim mjerilima 

U anonimnom pismu također spominje se incident ozljede na radu, kojeg je ravnateljica potvrdila, a u kojem je nastavnici pao prozor na glavu.

"Prilikom otvaranja prozora na kipu popustio je mehanizam te je prozor u padu okrznuo i ozlijedio djelatnicu po glavi. Prozor je ostao visjeti na pantama. Postupilo se prema protokolu, pozvane su hitna medicinska služba i policija, a s obzirom na to da se radilo o ozljedi glave, obaviješten je i Državni inspektorat - inspektor zaštite na radu", odgovorila je.

Navodi iz anonimnog pisma o organizaciji rada i stručnoj podršci ne odgovaraju stvarnom stanju, smatra Nekić te napominje da je u Centru, što se kadrova tiče, zaposleno gotovo 100 stručnih radnika, a omjer broja korisnika i stručnih radnika u skladu je s propisanim mjerilima.

''Pravilnikom o mjerilima za pružanje socijalnih usluga, propisano je da poslove odgojitelja mogu obavljati osobe završenog studija socijalnog rada, socijalne politike, psihologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, kao i završenog studija različitih nastavničkih struka. Između stručnih radnika - nastavnika i ostalih stručnih radnika zaposlenih u Centru ne postoji nikakva razlika u razini stručnih kvalifikacija propisanih za rad s korisnicima socijalnih usluga'', naglasila je u svom odgovoru.

Noćni rad nastavnicima nije naložen niti se provodi. Rad vikendom dio je redovne raspodjele rada, dodala je.

Ravnateljica ne poriče da se u Centru događaju fizički incidenti, no ističe kako nije riječ o namjernoj agresiji u uobičajenom smislu te riječi.

''U ustanovi koja skrbi o djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom teške situacije i nepoželjna ponašanja najčešće su manifestacija teškoća i kao takva zahtijevaju stručan, individualiziran i terapijski pristup. Zbog specifičnosti korisničke populacije, Centar je dodatno ojačao prisutnost stručnog osoblja vikendom, iznad propisanog minimuma'', poručila je.

