Rekordne vrućine u J. Koreji: Od toplinskog vala umrlo 19 ljudi. 'Ovo je nacionalna katastrofa!'

Južnokorejski predsjednik Lee Jae Myung pozvao je u utorak vlasti da pojačaju napore kako bi pomogli stanovništvu pogođenom rekordnim toplinskim valom u zemlji, nazvavši ga nacionalnom katastrofom nakon što je 19 smrtnih slučajeva pripisano teškim vremenskim uvjetima.

Govoreći na sastanku kabineta, Lee je naredio dužnosnicima da poduzmu potrebne mjere kako bi ljudi sigurnije obavljali svakodnevne zadatke i da pregledaju elektroenergetske sustave jer potražnja za klimatizacijom raste.

"Još je veća zabrinutost da će vjerojatno ekstremni vremenski uvjeti potrajati dulje vrijeme", rekao je Lee, koji predlaže veliko restrukturiranje sustava za odgovor na katastrofe kako bi se učinkovitije nosio s opasnim uvjetima.

Foto: Kim Hong-Ji

Nacionalna meteorološka agencija priopćila je da je Yangsan, jugoistočni grad u unutrašnjosti koji se nalazi u kotlini, u nedjelju zabilježio temperaturu od 42,5 stupnjeva Celzija, što je najviša temperatura izmjerena u 122 godine bilježenja.

Agencija je također u ponedjeljak izdala svoje prvo upozorenje na toplinski val u povijesti za dijelove Seula i susjednog Gyeonggija, a u utorak ga je proširila na cijeli glavni grad.

Upozorenje na toplinski val znači da bi ljudi trebali obustaviti aktivnosti na otvorenom poput poljoprivrede, sporta i rada na gradilištima.

Neki su stanovnici premješteni u privremene smještaje koje je osigurala vlada, opremljene klima uređajima. U tom području živi i mnogo beskućnika.

Vatrogasci i druge službe prskaju vodom ceste u tom području i provjeravaju skupine stanovnika ranjive na vrućinu, rekao je Jun Hong-cheol, dužnosnik vatrogasne postaje Yeongdeungpo.

Korejska agencija za kontrolu i prevenciju bolesti izjavila je u utorak da se broj umrlih od toplinskog vala popeo na 19, od čega 13 osoba u dobi od 80 ili više godina.