SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

Rektor Lakušić promovirao nove doktore znanosti i umjetnosti: 'Obrazovanje donosi budućnost'

Piše HINA,
Rektor Lakušić promovirao nove doktore znanosti i umjetnosti: 'Obrazovanje donosi budućnost'
Zagreb: Dvije svečane promocije doktora znanosti i doktora umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić u subotu je promovirao nove doktore znanosti i doktore umjetnosti, istaknuvši da samo uz kvalitetno obrazovanje i vrhunska istraživanja Hrvatska može biti zemlja budućnosti

Ako želimo bit zemlja budućnosti, a ne zemlja prošlosti, to možemo ostvariti samo kvalitetnim obrazovanjem i vrhunskim istraživanjem, a upravo tu sveučilišta igraju ključnu ulogu. Ubrzani razvoj društva, rast i povećana konkurentnost mogu se ostvariti jedino kontinuiranom suradnjom s gospodarstvom, rekao je Lakušić u prigodnom obraćanju.

Promocija novih doktora na Sveučilištu u Zagrebu 02:49
Promocija novih doktora na Sveučilištu u Zagrebu | Video: Luka Antunac/PIXSELL/

Promoviranim doktorima poručio je da sada tek ulaze svijet samostalnog znanstvenog istraživanja, u kojemu svaki istraživač neprestano traži odgovore na nove izazove.

Sveučilište u Zagrebu: Rektor Lakušić dodijelio 109 nagrada

- No, važno je napomenuti da rezultati znanstvenog istraživanja ne služe ničemu ako ne služe čovjeku i čovječanstvu. Svojim znanjem moramo ambiciozno i hrabro utjecati na pozitivne promjene u društvu i na taj način obogatiti naše društvo - naglasio je rektor.

Zagreb: Dvije svečane promocije doktora znanosti i doktora umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb: Dvije svečane promocije doktora znanosti i doktora umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Izrada i obrana doktorskog rada veliko je postignuće, kazao je Lakušić te čestitao novim doktorima.

- Svi oni koji su stigli do diplome doktora znanosti i doktora umjetnosti znaju da taj put nije nimalo jednostavan, na tom putu vi ste bili nepokolebljivi  i niste se povukli. Vaša kreativnost se rađala iz vaše unutarnje snage i vaše ustrajnosti - rekao je.

Zagreb: Dvije svečane promocije doktora znanosti i doktora umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb: Dvije svečane promocije doktora znanosti i doktora umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Rektor Lakušić, zajedno s dekanima fakulteta i prorektorom za znanost istraživanje i poslijediplomske studije Dubravkom Majetićem, u prvoj je grupi uručio 153 diplome. Ukupno će biti promovirani 371 doktor znanosti i doktor umjetnosti.

U ime novopromoviranih doktora obratila se Petra Besedić koja je doktorirala na Fakultetu strojarstva i brodogradnje.

Zagreb: Dvije svečane promocije doktora znanosti i doktora umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb: Dvije svečane promocije doktora znanosti i doktora umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

- Postoji jedan zajednički nazivnik koji je bio tih, ali snažan pokretač našeg uspjeha, to je svakako znatiželja. Albert Einstein je za sebe rekao da nema nekih posebnih talenata, samo je jako znatiželjan - kazala je Besedić te se zahvalila svim profesorima, mentorima i članovima obitelji.

FOTO Kreću radovi na obnovi Sveučilišta u Zagrebu i Pravnog fakulteta. Ovako izgleda danas

- S današnjim smo danom dobili potvrdu za nastavak svoje potrage za novim znanstvenim otkrićima, znanjima i stvaranje novih vrijednosti, ali smo dobili i odgovornost prema društvu i zajednici u kojoj djelujemo, na lokalnoj i globalnoj razini - poručila je.

