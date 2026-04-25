Rektor Lakušić promovirao nove doktore znanosti i umjetnosti: 'Obrazovanje donosi budućnost'

Ako želimo bit zemlja budućnosti, a ne zemlja prošlosti, to možemo ostvariti samo kvalitetnim obrazovanjem i vrhunskim istraživanjem, a upravo tu sveučilišta igraju ključnu ulogu. Ubrzani razvoj društva, rast i povećana konkurentnost mogu se ostvariti jedino kontinuiranom suradnjom s gospodarstvom, rekao je Lakušić u prigodnom obraćanju.

Promoviranim doktorima poručio je da sada tek ulaze svijet samostalnog znanstvenog istraživanja, u kojemu svaki istraživač neprestano traži odgovore na nove izazove.

- No, važno je napomenuti da rezultati znanstvenog istraživanja ne služe ničemu ako ne služe čovjeku i čovječanstvu. Svojim znanjem moramo ambiciozno i hrabro utjecati na pozitivne promjene u društvu i na taj način obogatiti naše društvo - naglasio je rektor.

Zagreb: Dvije svečane promocije doktora znanosti i doktora umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Izrada i obrana doktorskog rada veliko je postignuće, kazao je Lakušić te čestitao novim doktorima.

- Svi oni koji su stigli do diplome doktora znanosti i doktora umjetnosti znaju da taj put nije nimalo jednostavan, na tom putu vi ste bili nepokolebljivi i niste se povukli. Vaša kreativnost se rađala iz vaše unutarnje snage i vaše ustrajnosti - rekao je.

Rektor Lakušić, zajedno s dekanima fakulteta i prorektorom za znanost istraživanje i poslijediplomske studije Dubravkom Majetićem, u prvoj je grupi uručio 153 diplome. Ukupno će biti promovirani 371 doktor znanosti i doktor umjetnosti.

U ime novopromoviranih doktora obratila se Petra Besedić koja je doktorirala na Fakultetu strojarstva i brodogradnje.

- Postoji jedan zajednički nazivnik koji je bio tih, ali snažan pokretač našeg uspjeha, to je svakako znatiželja. Albert Einstein je za sebe rekao da nema nekih posebnih talenata, samo je jako znatiželjan - kazala je Besedić te se zahvalila svim profesorima, mentorima i članovima obitelji.

- S današnjim smo danom dobili potvrdu za nastavak svoje potrage za novim znanstvenim otkrićima, znanjima i stvaranje novih vrijednosti, ali smo dobili i odgovornost prema društvu i zajednici u kojoj djelujemo, na lokalnoj i globalnoj razini - poručila je.