Reporterka 24sata u epicentru paklene stihije: 'Iz požara sam spašavao trudnu suprugu...'

Više od tisuću hektara uništio je požar dosad nezapamćenih razmjera koji je opustošio obalna naselja od Medića do Omiša. Buknuo je u četvrtak u večernjim satima, a nošen snažnim vjetrom velikom se brzinom proširio prema obali, ugrozivši mnoge obiteljske kuće. Dio njih nestao je u vatrenoj stihiji.

U subotu ujutro, na blagdan Velike Gospe, stanovnici Medića, Lokve Rogoznice, Stanića, Borka i Brzeta nijemo su promatrali posljedice požara i zbrajali štetu.

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Pokretanje videa... VIDEO Zgarište u Omišu. U Brzetu još uvijek gori | Video: Vedrana Bekavac Šuvar/24sata

- Sve je počelo u četvrtak oko 20.30 sati. Ovo je posljedica ljudske ruke. Kao da se čekao pravi trenutak. Cijelo ljeto temperature su visoke, a vjetra gotovo nije bilo sve do te večeri, kad je najprije zapuhao burin, a potom bura. Vjetar je nosio plamene jezike visoke i do 15 metara. Ne mogu vam reći ništa osim da je ovo velika katastrofa - rekla nam je stanovnica Medića koju smo u ranim jutarnjim satima sreli na predjelu Rap, pokraj prvog tunela.

U šetnju je izvela psa, ali nije bila raspoložena za fotografiranje. Iza nje su neprospavane noći i strah koji se uvukao pod kožu.

Na magistrali ispred tunela odmaraju se iscrpljeni vatrogasci. Na smjeni su pripadnici DVD-ova Podgora, Lovreć i Zadvarje. Mlada vatrogaskinja iz Podgore mjesto za kratak odmor pronašla je na vrhu cisterne. Pred njom je još cijeli dan dežurstva.

- Imali smo velikih požara u Tučepima i Podgori, ali ovakav ne pamtim - kaže Zdenko Roso, vatrogasac iz Podgore raspoređen na nadzor tog dijela požarišta.

Put nastavljamo prema Lokvi Rogoznici. Na predjelu Ivišnjak pred nama je spaljena zemlja i prizor koji se teško može dočarati riječima. Dok prilazimo obranjenim kućama, Jurica Lović poziva nas s balkona na čašu hladne vode.

Josip Lović primio nas je u dvorištu koje je potpuno izgorjelo |

- Na cijelom ovom prostoru postoji samo jedan hidrant. Vatrogasci su cisternama čekali u koloni kako bi natočili vodu i nastavili gasiti. Susjedi i ja natapali smo sve oko kuća ne bismo li barem donekle zaustavili vatru. Uspjeli smo ih obraniti, ali nekim su susjedima objekti izgorjeli. Najvažnije je da su spašeni ljudski životi - govori Lović.

Prema riječima mještana, požar je krenuo pedesetak metara od ugostiteljskog objekta Morska vila, u procjepu obraslom gustom borovinom, upravo kad je zapuhao snažan vjetar.

Ivan Simunić iz Čeline morao je najprije misliti na sigurnost svoje obitelji.

- Supruga mi je u visokom stupnju trudnoće. Kad se vatra približila kućama, odveo sam nju i djecu u Omiš. Odmah sam pokušao vratiti se, ali više se nije moglo proći. Kuća je spašena, no izgorjela mi je garaža i sve u njoj. Unutra su bile i dvije pune plinske boce, koje, na svu sreću, nisu eksplodirale - navodi Simunić.

U Velikoj Luci u Stanićima dočekao nas je Marko Kalajžić. Kaže da su se ljudi okupili uz cestu dok se vatra nevjerojatnom brzinom spuštala prema kućama.

- U nekoliko minuta požar je prešao kilometar ili dva. Na cesti se okupilo oko 200 ljudi. Vidio sam vatru, ali nisam znao odakle dolazi, a već sljedećeg trenutka bila je pokraj nas. U kući mi je bila bolesna supruga u invalidskim kolicima. Nisam je namjeravao ostaviti nego sam ostao braniti kuću. Stalno smo polijevali sve oko sebe. Vatra je tek malo zahvatila kuću mojeg brata - opisao nam je.

Oko njih su se u tim strašnim trenucima uzdizali plameni jezici visoki dvadesetak metara.

- Vidite samo veliku i užarenu crvenu kuglu. Temperatura zraka bila je neizdrživa, a vjetar je sve pojačavao. Bio je to pakao. Nakon toga vatra je nastavila pustošiti sve prema Omišu - govori Kalajžić.

Marko je iz požara spašavao invalidnu suprugu | Foto: MARKO SEPER/PIXSELL

Dodaje da je jedna obitelj teško stradala te da su ozlijeđeni prebačeni u Zagreb. U Maloj Luci poginula je žena koja je ondje radila kao sezonska radnica.

- U jednom trenutku stvorila se kolona automobila sve od Omiša do moje kuće. Kao da se grad spojio sa Stanićima. Uz magistralu je izgorjelo dvadesetak automobila, stradali su i brodovi, a u Ravnicama i kraj ugostiteljskog objekta Zvizdan u Brzetu sve je gorjelo - kaže.

U Brzetu se život polako vraća u normalu. Dok jedni zbrajaju štetu, turisti se već vraćaju na plaže. Ipak, izgorjeli ugostiteljski objekt, razbacano posuđe i rastopljene čaše svjedoče o razmjerima katastrofe.

Na zgarištu mače viri ispod ruševina. Glasovi ljudi dodatno ga plaše, pa se skriva u izgorjelom dimnjaku. Nedaleko se odmaraju vatrogasci DVD-a Dicmo, koji i dalje dežuraju.

Silvestar Perica nemoćno promatra kuću, obiteljsku djedovinu i nekadašnju mirnu oazu.

- Sve je izgorjelo. Ovdje su snimali film 'Trešeta'. Na onim je prozorima stajao Ivica Vidović. Možete zamisliti kakva je to ljepota bila - prisjeća se Perica.

Razgovor prekida kad primjećuje da u potkrovlju još gore grede te poziva vatrogasce da priđu s druge strane kuće.

Ispred vatrogasnog doma u Omišu još je jedna skupina umornih vatrogasaca. Srce sjevera i juga Hrvatske već tri dana kuca za Omiš i sva naselja pogođena požarom.

Omiš: Katastrofalna noć na požarištu kod Omiša. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Hvala im. Ponovno smo pokazali da za nas granice ne postoje - ističe zapovjednik omiških vatrogasaca Višeslav Periš.

U najtežem trenutku na golemom požarištu bilo je oko 300 vatrogasaca iz cijele Hrvatske. Vatra se još povremeno pojavi, ali otvorenog plamena više nema. Vatrogasci ipak ostaju na terenu do daljnjega.

Stanovnici omiške rivijere zbrajaju veliku materijalnu štetu, ali kuće, automobili i drugi objekti nisu najteža posljedica ove katastrofe. Jedan je ljudski život izgubljen, a više od 40 ljudi je ozlijeđeno. Neki od najteže stradalih prevezeni su u zagrebačke bolnice na daljnje liječenje.

Iza brojeva koji govore o spaljenim hektarima ostaju ljudi, njihove obitelji, strahovi i prizori koje neće lako zaboraviti.