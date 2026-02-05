Riječka policija: Snimat ćemo sve na koncertu Thompsona

Riječka policija će u petak i subotu u Dvorani mladosti snimati publiku na koncertu pjevača Marka Perkovića Thompsona, javila je primorsko-goranska policija.

- Sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, policija će prije, za vrijeme i nakon koncerata na mjestu održavanja istih te na prilaznim pravcima, audio i video snimati te fotografirati navedena javna okupljanja - kazali su.

Na dane koncerta od 15 sati do završetka, oko Dvorane mladosti bit će uspostavljena zona zabranjenog letenja temeljem članka 18. Zakona o zračnom prometu. U dvoranu je zabranjeno unošenje ili korištenje pirotehnička sredstava i drugih predmete koji mogu ugroziti sigurnost posjetitelja.

- U petak i subotu, u razdoblju od 12 do 20.30 sati promet u neposrednoj blizini dvorane bit će zatvoren i preusmjeren prema privremenoj prometnoj signalizaciji i uputama ovlaštenih osoba. Detaljnije informacije o privremenoj regulaciji prometa mogu se pronaći na poveznici: Privremena regulacija prometa uoči koncerata Marka Perkovića Thompsona na Trsatu - objavili su.

Za vrijeme privremene regulacije prometa osigurano je dežurstvo specijalnog vozila "pauk" koje će intervenirati po nalogu prometnog redarstva i prometne policije te se posjetitelji koncerata. Sudionici u prometu pozivaju se na poštivanje privremene prometne signalizacije.

Za dolazak i odlazak s koncerta posjetiteljima se preporuča korištenje javnog gradskog prijevoza, linije broj 2 koja će prometovati redovitom trasom u pojačanom i produljenom noćnom režimu. Policija poziva posjetitelje da poštuju upute i pravila organizatora, kao i upozorenja i naredbe policijskih službenika.