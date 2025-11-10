Roditelji iz Donjeg Dragonošca najavili novi bojkot nastave: 'Pozivamo Tomaševića da dođe'

Roditelji učenika iz Donjeg Dragonošca odlučili su u novi bojkot nastave te su najavili prosvjed za petak u 8 sati, ispred stare škole.

Kako kažu, iako je gradonačelnik Tomislav Tomašević obećavao, i dalje nije došlo do ishođenja građevinske dozvole za gradnju nove škole. Podsjetimo, djeca pohađaju nastavu u lokalnom DVD-u, riječ je o neadekvatnom prostoru, bez sportske dvorane.

- Još uvijek nije dobivena suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova za elaborat zaštite od požara, jer potrebne ispravke nisu napravljene od strane tvrtke ProArh Mateković. Što znači neizvjestan broj dana do ispravljenog elaborata, najmanje još 14 dana čekanja na odobrenje MUP-a, te još 30 dana od predaje dokumentacije do same građevinske dozvole - stoji u roditeljskom priopćenju.

Zbog nemara, odugovlačenja i lažnih obećanja, odlučili su ponovno izaći na ulicu. Djeca toga dana neće pohađati nastavu, a okupljanje će biti simbolično.

- Ovoga puta tražimo odgovornost Grada i projektnog ureda Proarh Mateković, koji neprestano obećavaju, ali ne isporučuju rezultate. Posebno smo razočarani količinom angažmana i stručnosti uloženih u naš projekt od strane projektantskog ureda Proarh Mateković. Poseban poziv upućujemo gradonačelniku, gospodinu Tomislavu Tomaševiću, koji se dosad u svoja dva mandata nikada nije uputio u Donji Dragonožec (Grad Zagreb), da nam se pridruži i razgovara sa svojim građanima i da konkretne odgovore - napisali su.