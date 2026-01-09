Obavijesti

News

'VRLO SE DOBRO SLAŽU'

Venezuela želi opet uspostaviti diplomatske odnose sa SAD-om

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Leonardo Fernandez Viloria

Nakon dramatičnih događaja i otmice Nicolasa Madura, Caracas i Washington započeli su preliminarne pregovore o ponovnom uspostavljanju diplomatskih veza i radu veleposlanstava

Admiral

Vlada Venezuele počela je ispitivati mogućnosti za proširenje diplomatskih veza sa SAD-om, a dužnosnici američkog State departmenta trebali bi otputovati u Karakas na tehničke i logističke procjene, priopćile su dvije zemlje u petak.

State Department je rekao da američki dužnosnici procjenjuju "potencijalni nastavak" djelovanja veleposlanstva u toj južnoameričkoj državi.

Washington i Karakas signalizirali su da žele uspostaviti suradnju nakon prošlotjedne američke vojne operacije koja je rezultirala otmicom venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura. Njegova potpredsjednica Delcy Rodriguez preuzela je dužnost privremene čelnice.

"Vlada Venezuele odlučila je inicirati preliminarni diplomatski proces s američkom vladom, s ciljem ponovnog uspostavljanja diplomatskih misija u obje zemlje", priopćila je vlada Venezuele.

Dodala je da će s tim ciljem poslati izaslanstvo u Washington.

Ranije u petak, američki predsjednik Donald Trump rekao je da je puštanje političkih zatvorenika u Venezueli znak "traženja mira" i te da je otkazao planirani drugi val napada.

 U srijedu je izjavio da se SAD "vrlo dobro slaže" s venezuelskom vladom koju predvodi Rodriguez, posebno u obnovi naftne i plinske infrastrukture.

