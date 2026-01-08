Obavijesti

DONOSE REZOLUCIJU

Trumpove ovlasti u Venezueli na klimavim nogama: Senat želi spriječiti njegove vojne akcije

Foto: Evelyn Hockstein

Dok američki Senat pokušava zaustaviti američke vojne akcije bez odobrenja, Trump prijeti da će nadzor nad Venezuelom trajati godinama, a Caracas najavljuje oslobađanje stotine zatvorenika.

Admiral

Američki Senat je u četvrtak dao zeleno svjetlo rezoluciji koja bi spriječila predsjednika Donalda Trumpa da odlučuje o daljnjim vojnim akcijama protiv Venezuele bez odobrenja Kongresa dok je Trump rekao da bi američki nadzor nad zemljom mogao potrajati godinama.

Senat je s 52 glasa 'za' i 47 'protiv' usvojio proceduralne mjere za pomicanje rezolucije o vojnim ovlastima u iduću fazu zakonodavnog postupka, pri čemu je nekoliko Trumpovih kolega iz Republikanske stranke zajedno sa svim demokratima podržalo mjeru.

Trump je ranije u intervjuu za New York Times objavljenom u četvrtak rekao da bi Sjedinjene Američke Države mogle godinama nadzirati Venezuelu i kontrolirati njene prihode od prodaje nafte.

Kako bi mjera Senata postala zakon, najprije treba savladati mnoge prepreke.

Treba biti izglasana u Zastupničkom domu, kojim također upravljaju Trumpovi republikanci. A čak i ako ju usvoje oba doma Kongresa, oba će trebati i dvotrećinsku većinu kako bi poništili veto koji će Trump vjerojatno uložiti.

Ipak, ona predstavlja rijedak znak otpora republikanaca u Kongresu prema Trumpu u Bijeloj kući.

"Republikanci bi se trebali sramiti senatora koji su upravo zajedno s demokratima glasali u pokušaju da oduzmu naše ovlasti da se borimo i branimo Sjedinjene Američke Države", napisao je Trump u objavi na društvenoj mreži.

Oslobađanje zatvorenika

U međuvremenu, predsjednik venezuelskog parlamenta Jorge Rodriguez je u četvrtak rekao da će značajan broj stranih i venezuelskih zatvorenika tijekom dana biti pušten na slobodu.

Oslobađanja, koja je u više navrata tražila oporba u zemlji, predstavljaju gestu mira, kazao je Rodriguez, dodajući da je riječ o unilateralnom postupku koji nije dogovoren ni s kojom drugom stranom.

Lokalna skupina za ljudska prava Foro Penal procjenjuje da su u zemlji 863 politička zatvorenika, uključujući političare, aktiviste za ljudska prava, prosvjednike uhićene nakon osporenih izbora 2024. i novinare.

