Rubio: Pregovori s Iranom mogli bi potrajati nekoliko dana

Iranska revolucionarna garda poručila je da zadržava pravo na odmazdu protiv bilo kakvog kršenja prekida vatre, a iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamenei izjavio je da zemlje u regiji više ne mogu biti štit za američke baze. Obje strane dale su naznake o napretku u vezi s memorandumom o razumijevanju koji bi mogao zaustaviti rat i ponovno pokrenuti pomorski promet kroz blokirani Hormuški tjesnac, dok bi pregovaračima dao rok od 60 dana za pregovore o složenijim pitanjima, uključujući iranski nuklearni program.

Nakon napada na ciljeve za koje SAD tvrdi da su uključivali brodove koji su pokušavali postaviti mine te lansirna mjesta za projektile, Rubio je novinarima u svojem zrakoplovu u indijskom Džaipuru rekao da Hormuški tjesnac mora biti otvoren „na ovaj ili onaj način”.

Rat, koji je počeo američkim i izraelskim udarima na Iran 28. veljače, izazvao je nezapamćen šok u opskrbi naftom, što je podiglo njezine cijene, kao i cijene goriva, gnojiva i hrane. Iran je na napade odgovorio lansiranjem dronova i projektila na zaljevske države koje su domaćini američkih baza.

Kroz Hormuški tjesnac trenutačno prolazi tek nekoliko desetaka plovila na dan u usporedbi s ranijih 125 do 140. Otprilike petina svjetske nafte i ukapljenog prirodnog plina obično prolazi tim vodenim putom. Iran propušta neke brodove, dajući prednost onima koji su povezani sa zemljama s kojima ima saveze ili bliske veze te sklapajući međudržavne sporazume.

'Sat se ne može vratiti unatrag'

Unatoč prekidu vatre koji je na snazi od početka travnja, Središnje zapovjedništvo SAD-a priopćilo je u ponedjeljak da je izvelo nove napade s ciljem „zaštite naših postrojbi od prijetnji iranskih snaga”.

Iranska revolucionarna garda priopćila je u utorak da su postrojbe protuzračne obrane srušile jedan američki dron te pucale na još jedan dron i borbeni zrakoplov za koje tvrde da su ušli u iranski zračni prostor iznad zaljevske regije.

U komentaru objavljenom na svojem Telegram kanalu u povodu godišnjeg hodočašća hadža, iranski vrhovni vođa poručio je: „Sat se ne može vratiti unatrag, a narodi i zemlje regije više neće biti štit za američke baze.”

„Od sada pa nadalje, slogani 'Smrt Americi' i 'Smrt Izraelu' bit će slogani islamske nacije i potlačenih naroda svijeta, a posebno mladeži”, dodao je.

Američki predsjednik Donald Trump prethodno je navodio te slogane opravdavajući vojnu akciju protiv Irana.

Trump je u opširnoj objavi na platformi Truth Social u ponedjeljak napisao da razgovori s Iranom idu „lijepo”, ali je upozorio na nove napade ako oni propadnu. To će „biti ili sjajan sporazum za sve, ili sporazuma uopće neće biti”, napisao je.

Pritisak za Abrahamove sporazume

Trump je također pozvao više arapskih i muslimanskih država, uključujući Saudijsku Arabiju, da potpišu Abrahamove sporazume, koji su dogovoreni tijekom njegova prvog predsjedničkog mandata s ciljem normalizacije odnosa između tih država i Izraela.

Dugogodišnji stav Saudijske Arabije jest da neće potpisati te sporazume ako ne bude dogovora o planu za uspostavu palestinske države.

Kao još jedan pokazatelj napetosti u regiji, izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je u ponedjeljak da će Izrael pojačati napade protiv proiranskog Hezbolaha u Libanonu.

Izraelska vojska u utorak je upozorila stanovnike južnog libanonskog grada Nabatieha da napuste to područje uoči mogućih zračnih napada.

Izrael i Libanon dogovorili su prekid vatre sredinom travnja, no Izrael je nastavio sa zračnim napadima za koje tvrdi da su čin samoobrane protiv Hezbolaha, koji nije bio strana u tom prekidu vatre.

Razgovori u Dohi

Iranski i američki dužnosnici izjavili su da su nedavni neizravni razgovori donijeli napredak u vezi s memorandumom o razumijevanju, odnosno početnim dogovorom koji bi doveo do daljnjih pregovora o konačnom sporazumu.

Glavni iranski pregovarač, ministar vanjskih poslova i guverner središnje banke boravili su u ponedjeljak u Dohi radi razgovora s katarskim premijerom o potencijalnom dogovoru, rekao je dužnosnik upućen u taj posjet. Glavni iranski pregovarač, predsjednik parlamenta Mohamad Bakr Kalibaf, tražio je dogovor o deblokiranju oko 24 milijarde dolara iranskih sredstava zamrznutih u inozemstvu u sklopu memoranduma o razumijevanju, prenijela je iranska novinska agencija Tasnim pozivajući se na izvor blizak pregovaračkom timu.

Iranska novinska agencija Fars citirala je izvor koji kaže da je odmrzavanje tih sredstava posljednji ozbiljan kamen spoticanja za dovršetak memoranduma o razumijevanju.

Prema iranskim izvorima, početni se dogovor odnosi samo na okončanje rata na svim frontama, uspostavu okvira od 30 dana za kretanje kroz Hormuški tjesnac te potencijalno pružanje određene financijske pomoći, a o složenijim bi se pitanjima, poput iranskog nuklearnog programa, pregovaralo u drugoj fazi.