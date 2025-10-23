Obavijesti

ODOBRILI NACRT

Rubio tvrdi: Izraelski planovi o aneksiji Zapadne obale ugrožavaju primirje u Gazi

Izrael je u kolovozu odobrio ključan projekt izgradnje 3400 stambenih jedinica u Zapadnoj obali, što su osudili Ujedinjeni narodi i nekoliko šefova država

Američki državni tajnik Marco Rubio je u srijedu upozorio da bi činjenica da je izraelski parlament odobrio nacrt zakona o proširenju izraelskog suvereniteta na Zapadnu obalu, što je potez ravan aneksiji teritorija koji Palestinci žele za svoju državu, mogla "ugroziti" primirje u Pojasu Gaze. "Mislim da je predsjednik (Donald Trump) jasno rekao da je ovo nešto što u ovom trenutku ne možemo podržati", kazao je Rubio novinarima prije svog putovanja u Izrael, gdje ga se očekuje u četvrtak, dodajući da bi to "ugrozilo" primirje te bi bilo "kontraproduktivno".

Izraelski parlament Kneset je u srijedu izglasao razmatranje dvaju zakona s ciljem proširenja izraelskog suvereniteta na okupiranu Zapadnu obalu u vrijeme posjeta američkog potpredsjednika JD Vancea zemlji.

Američki predsjednik Trump, saveznik Izraela u njegovom ratu protiv islamističkog pokreta Hamas, protivi se bilo kakvoj izraelskoj aneksiji Zapadne obale, koju podupire izraelska krajnja desnica.

Izraelski parlamentarci su izglasali dva zakonska prijedloga u preliminarnom čitanju, što je omogućilo njihovo razmatranje u prvom čitanju.

Izrael je u kolovozu odobrio ključan projekt izgradnje 3400 stambenih jedinica u Zapadnoj obali, što su osudili Ujedinjeni narodi i nekoliko šefova država.

"Ovo je demokracija, glasat će", rekao je Rubio.

"No, u ovom trenutku, to je nešto za što mislimo da bi bilo kontraproduktivno", dodao je.

Na pitanje o porastu nasilja ekstremističkih izraelskih naseljenika protiv Palestinaca u Zapadnoj obali, Rubio je odgovorio: "Zabrinuti smo zbog bilo čega što prijeti destabilizacijom plodova naših napora".

Rubio putuje u Izrael odmah nakon potpredsjednika Vancea, koji je izrazio optimizam glede održavanja sporazuma o prekidu vatre između Izraela i Hamasa.

Sporazum, koji je stupio na snagu 10. listopada te se temelji na Trumpovom mirovnom planu, ugrožen je u nedjelju nakon smrtonosnog nasilja u Gazi i uzajamnih optužbi Izraela i Hamasa za njegovo kršenje.

"Svakog će dana biti prijetnji, no ja zapravo mislim da smo i brži nego što je bilo planirano kada je riječ o implementaciji, a činjenica da smo izdržali ovaj vikend je dobar snag", poručio je Vance.

WHO predvodio evakuaciju 41 kritičnog pacijenta iz Gaze

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) je predvodila medicinsku evakuaciju 41 kritičnog pacijenta i njihovih 145 pratitelja iz Gaze, rekao je glavni direktor organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus u srijedu. Oko 15.000 pacijenata u Gazi čeka evakuaciju, rekao je Tedros u objavi na društvenoj mreži X. "I dalje pozivamo zemlje da iskažu svoju solidarnost te da se otvore sve rute kako bi se ubrzala medicinska evakuacija", kazao je čelnik WHO-a.

Mnogi pate zbog ozljeda zadobivenih u dvogodišnjem sukobu između Izraela i palestinske militantne organizacije Hamas.

Drugi imaju kronične tegobe poput karcinoma ili srčanih bolesti s kojima se osakaćeni zdravstveni sustav priobalne enklave ne može nositi.

Preko 7000 pacijenata je evakuirano iz Gaze tijekom rata, pri čemu je Egipat primio većinu.

Međutim, stopa evakuacija se u velikoj mjeri smanjila kada je u svibnju 2024. zatvoren granični prijelaz Rafah, a Izrael je preuzeo kontrolu.

Otkako je propalo ranije primirje u ožujku, enklavu je dnevno napuštalo manje od četiri pacijenta. 

Otprilike 15.600 pacijenata u Gazi čeka evakuaciju, uključujući 3800 djece, rekao je WHO ranije.

Granični prijelaz Rafah, koji su pacijenti ranije koristili da napuste Gazu preko Egipta, i dalje je zatvoren.

Stotine su umrle čekajući, tvrde medicinske skupine i palestinske zdravstvene vlasti.

WHO, koji je preuzeo upravljanje procesom prošle godine, kazao je da od srpnja 2024. preminulo 740 osoba, uključujući 137 djece na popisu za evakuaciju.

COGAT, ogranak izraelske vojske koji nadgleda protok pomoći u Pojas Gaze, ranije je rekao da je prije odobrenja prolaska potrebno proći sigurnosnu provjeru. 

