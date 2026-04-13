Rusija predlaže skupne rezerve hrane s BRICS-om i saveznicima

Rusija bi trebala uspostaviti zajedničke rezerve hrane s drugim članicama BRICS-a i Euroazijske ekonomske unije kako bi se otklonila prijetnja za opskrbu koja proizlazi iz sukoba na Bliskom istoku, rekao je u ponedjeljak visoki ruski sigurnosni dužnosnik. Gnojiva se koriste za približno polovinu svjetske proizvodnje hrane, a trećina globalne trgovine gnojivima nekoć je prolazila kroz Hormuški tjesnac, koji je zbog izraelsko-američkog napada pod kontrolom iranskih oružanih snaga. Rusija spada među vodeće proizvođače i izvoznike gnojiva, ali nema kapacitet za značajno povećanje proizvodnje ove godine. Ujedno je najveći svjetski izvoznik pšenice i planira do kraja desetljeća povećati izvoz poljoprivrednih proizvoda za 50 posto, primjećuje Reuters.

„Kako bi se zajamčila opskrba hranom, vrlo je važno proširiti suradnju s prijateljskim zemljama, u prvom redu članicama Euroazijske ekonomske unije i BRICS-a, uključujući stvaranje zajedničkih rezervi hrane“, citirale su ruske novinske agencije zamjenika tajnika Ruskog vijeća za sigurnost Aleksandra Maslennikova.

Uz Rusiju, Euroazijska ekonomska unija uključuje i izvoznika žitarica Kazahstan, kao i Bjelorusiju, Armeniju i Kirgistan, podsjeća Reuters.

Ruski predsjednik Vladimir Putin trebao bi se tokom dana u Kremlju sastati s predsjednikom Indonezije, članice BRICS-a, Prabowom Subiantom, a na dnevnom redu bit će, vjerojatno, i pitanje sigurnosti opskrbe hranom, nagađa Reuters.

Bliskoistočna kriza predstavlja ozbiljan rizik za globalnu opskrbu hranom, naglasio je Maslenikkov.

Ako globalna nestašica gnojiva potraje do početka ljeta, urod glavnih poljoprivrednih kultura mogao bi se prepoloviti, upozorio je, dodavši kako će to potaknuti najoštriji skok cijena hrane u svijetu u posljednjih nekoliko godina.

"U dugoročnoj perspektivi ukupni gubici na svjetskim tržištima mogli bi dosegnuti između 0,5 posto i dva posto svjetskog BDP-a, što odgovara gubitku od 700 milijardi do 2,2 bilijuna američkih dolara", citira ruska novinska agencija TASS njegove riječi.

"Broj gladnih u svijetu mogao bi porasti za 45 milijuna na rekordnih 673 milijuna ljudi", dodao je.

Trenutna situacija predstavlja, po njegovim riječima, rizik za sigurnost opskrbe hranom u Rusiji, ali donosi i dugoročne prilike za ruske poljoprivredne proizvođače.

„Rusija je u snažnoj poziciji da poveća izvoz hrane u zemlje Bliskog istoka, kao i u Aziju, Afriku i Latinsku Ameriku“, rekao je Maslenikkov.

Egipat, član BRICS-a, najveći je uvoznik ruske pšenice, a Rusija također izvozi hranu u Kinu i Indiju, dva najveća gospodarstva u toj skupini.

U regiji uz Perzijski zaljev dugotrajna blokada Hormuškog tjesnaca predstavlja rizik u prvom redu za Saudijsku Arabiju koja tim plovnim putem nabavlja 70 posto uvezene hrane", naveo je dužnosnik ruskog Vijeća za sigurnost.

U opasnosti je i Jordan koji također bilježi rast cijena hrane, uz mogućnost stvaranja cjenovne spirale, dodao je.