Rusija tvrdi: 'Zauzeli smo 1700 kvadratnih kilometara Ukrajine'

Ruske su snage ove godine zauzele 1700 četvornih kilometara teritorija u Ukrajini i napreduju u svome takozvanom pojasu utvrda u Donbasu, rekao je visokopozicionirani ruski general za vrijeme smotre svojih vojnih snaga. Rusija od početka invazije na Ukrajinu godine 2022. nastoji zauzeti cijelo područje Donbasa u istočnoj Ukrajini, gdje su kijevske snage potisnute prema liniji gradova u žestokim borbama. Kijev je izvijestio i o nekim uspjesima u ratu koji je od Drugoga svjetskog rata u Europi odnio najviše žrtava. Vrhovni ukrajinski zapovjednik Oleksandr Sirskij sredinom travnja je rekao da su kijevske snage u ožujku ponovno preuzele kontrolu nad gotovo 50 četvornih kilometara svog teritorija.

"Od početka ove godine ukupno 80 naselja i više od 1700 četvornih kilometara teritorija pod našom je kontrolom", rekao je Valerij Gerasimov, načelnik Glavnog stožera ruskih oružanih snaga u snimci koju je u utorak objavilo ministarstvo obrane.

Reuters nije uspio provjeriti izvještaje s bojišta, a glavni stožer ukrajinskih oružanih snaga nije još odgovorio na zahtjev za komentar.

Proukrajinske karte upućuju na to da je Rusija ove godine zauzela 592 četvorna kilometra.

Gerasimov je rekao da ruska Južna grupacija napada pojas tvrđava u Donjecku koji obuhvaća gradove Slovjansk, Kramatorsk i Kostjantinivku te da su ruske snage udaljene oko 7 do 12 km od Slovjanska i Kramatorska.

Ruske jedinice već se bore u dijelovima Kostjantinivke, kazao je, dodavši da ruske snage napreduju u Sumima na sjeveru i Harkivu na sjeveroistoku kako bi stvorile, kako je kazao "sigurnosnu zonu".

Prema ruskim procjenama Rusija kontrolira oko 90 posto Donbasa, oko 75 posto Zaporiške regije i Hersonske regije te dijelove Harkivske, Sumske, Mikolajivske i Dnjepropetrovske regije u Ukrajini.

Pod ruskom je kontrolom i Krim, koji je Moskva anektirala 2014. nakon ranijih borbi. Crnomorski poluotok većina zemalja međunarodno je priznala kao dio Ukrajine.

Proukrajinske karte pokazuju da Rusija kontrolira 116.793 četvornih kilometara, ili 19,35 posto Ukrajine, ali da se rusko napredovanje ove godine usporilo.