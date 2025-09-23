Obavijesti

NOVI PROBLEM

Rusiji nedostaje goriva zbog ukrajinskih napada na rafinerije

Piše HINA,
Foto: TATIANA MEEL/REUTERS - ilustrativna fotografija

Rusija je suočena s nestašicama nekih razreda goriva jer su napadi ukrajinskih dronova smanjili kapacitete rafinerija, a privatne benzinske crpke ne mogu si zbog visokih troškova zaduživanja priuštiti da stvaraju zalihe goriva, rekli su trgovci. Ukrajina je zadnjih tjedana pojačala napade dronovima na rusku energetsku infrastrukturu. Napada rafinerije i izvozne terminale kako bi Moskvi smanjila prihode od izvoza, potaknula nezadovoljstvo javnosti i prisilila Kremlj na mirovne pregovore.

Napadi su smanjili rafiniranje nafte za gotovo petinu nekih dana te izvoz iz ključnih luka pa je Moskva blizu toga da smanji proizvodnju nafte.

Rusija ima velik višak dizela, ali proizvodnja benzina odgovara domaćoj potražnji, što znači da bi smanjenje rafiniranja moglo dovesti do nestašica.

Na crpkama nema velikih redova, ali nekih razreda goriva poput popularnih Ai 92 i Ai 95 često nema. Ruski Daleki istok i Krim bili su prvi teritoriji kojima je u kolovozu manjkalo benzina. Slični problemi pojavili su se i u regiji rijeke Volge te na jugu i u središtu zemlje, po izvorima.

Reuters je razgovarao s petero trgovaca u veleprodaji i maloprodaji na ruskom tržištu goriva koji nisu željeli biti imenovani.

Gleb Nikitin, guverner Nižnjenovgorodske oblasti, rekao je na Telegramu u ponedjeljak da su "privremeni" poremećaji na benzinskim crpkama povezani s problemima u opskrbnim lancima u široj regiji. On očekuje da će se situacija normalizirati u danima koji dolaze.

Po izvorima, problemi su osobito izraženi za privatne crpke koje nisu dio vertikalno integriranih naftnih kompanija i koje ne dobivaju dovoljno goriva zbog smanjenja rafiniranja te teško stvaraju zalihe goriva zbog visokih kamatnih stopa od 17 posto. 

Crpke u vlasništvu velikih kompanija uglavnom rade normalno, rekli su izvori.

Udio neovisnih crpki u Rusiji iznosi oko 40 posto po volumenu.

Rusko gospodarstvo do sada je odolijevalo zapadnim sankcijama, ali trenutačno usporava. Stečajevi i zatvaranja u porastu su u industrijskim sektorima kao što je ugljen i izvoz je u padu. 

