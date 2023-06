Ruski mediji slave Milanovića: 'Kazao je vođama Zapada da su nepismeni i osudio je nacizam!'

Između "Za dom spremni" i "Slava Ukrajini" nema razlike. To je poklič najradikalnijih šovinista zapadne Ukrajine koji su radili s nacistima i pobili stotine tisuće Poljaka, Židova što su stigli… To je činjenica i jednako kao stari hrvatski pozdrav i Sieg Heil. To ne želim slušati u Hrvatskoj. To što su se neki zapadni lideri navukli na to, posebno u Kanadi jer su nepismeni, ja neću. Za mene je to sve isto, kazao je tijekom jučerašnjeg obraćanja medijima hrvatski predsjednik Zoran Milanović.

A ruskim medijima, u kojima je od početka invazije na Ukrajinu čest gost zbog svojih stavova, nije dugo trebalo da njegove izjave gurnu u prvi plan. Ne događa se svaki dan da neki zapadni vođa govori isto što i Kremlj...

Uglavnom, nema relevantnog ruskog medija koji Milanoviću zbog ovih izjava nije posvetio vijest...

"Šef Hrvatske oštro je reagirao na ukrajinski nacionalistički slogan", javlja u svojem tekstu RIA.

Ističu kako je Milanović ovaj slogan usporedio i s njemačkim 'Sieg Heil!', a nije im promaklo spomenuti ni da se protivio slanju hrvatskih helikoptera Kijevu...

"Pozdravne parole ukrajinskih nacionalista ne smiju se čuti na teritoriju Hrvatske" prenosi Radio Sputnik Milanovićevu izjavu u svojem tekstu. I oni pišu o njegovim 'ranijim kritikama na račun hrvatske vlade zbog slanja oružja Ukrajini'.

"Hrvatski predsjednik Milanović ukrajinski nacionalistički pozdrav naziva fašističkim", stoji u naslovu kod Izvestie.

- Kako je istaknuo šef države, on se svim silama bori za uklanjanje slogana kao što je "Za dom spremni" - pozdrav hrvatskog ustaškog pokreta, analogan njemačkom fašističkom pozdravu - piše Izvestia.

"Hrvatski predsjednik Milanović zatražio je da se ne koristi nacistički slogan "Slava Ukrajini!", piše u tekstu portala Mk.ru.

Oni pišu kako se Milanović bori protiv pozdrava 'Za dom spremni', kojeg nazivaju 'U Hrvatskoj zabranjenoj paroli ustašo-nacista'. Ističu i kako je Milanović u svojem obraćanju neke zapadne čelnike nazvao nepismenima.

"Šef Hrvatske usporedio je slogan "Slava Ukrajini!" s ustaškim pozdravom", javila je ruska Gazeta.

- Hrvatski predsjednik Zoran Milanović osudio je korištenje pozdrava 'Slava Ukrajini', usporedivši ga s hrvatskim ustaškim pozdravom. U prošlosti se protivio slanju vojne opreme u Ukrajinu jer smatra da to vodi produbljavanju sukoba - stoji u njihovom tekstu.

"Hrvatski predsjednik kritizirao pozdrav 'Slava Ukrajini', a zapadne čelnike je nazvao nepismenima", piše ruska Lenta i dodaje:

- Milanović je ranije rekao da su razmišljanja o neuspjehu Rusije u Ukrajini suluda.

"Predsjednik Hrvatske parolu "Slava Ukrajini" nazvao je fašističkom", javile su Vesti.ru.

- Milanović je upozorio da takve parole ne želi čuti u svojoj zemlji. On smatra da su ukrajinski nacionalistički pozdravi fašističke prirode - dodaju u svojem izvještaju.

"Hrvatski predsjednik ukrajinski nacionalistički pozdrav nazvao fašističkim", izvijestio je TASS.

- Zoran Milanović nazvao je ukrajinske nacionalističke pozdrave fašističkim, a za političare koji takve pozdrave ponavljaju kazao je da su neobrazovani - dodaje TASS u svojem tekstu.

