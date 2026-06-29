Rutinska kontrola otkrila veliki ulov: Policija muškarcu (45) oduzela 200 kilograma duhana

Policija je na području Donjeg Miholjca otkrila gotovo 200 kilograma sitno rezanog duhana bez potrebnih markica Ministarstva financija Republike Hrvatske, objavila je osječko-baranjska policija.

Sve je počelo tijekom redovne kontrole prometa kada su policijski službenici zaustavili osobni automobil kojim je upravljao muškarac (45). Nakon pribavljenog naloga Županijskog suda u Osijeku, u subotu 27. lipnja obavljena je pretraga vozila. Tom prilikom policija je pronašla i oduzela ukupno 199,83 kilograma sitno rezanog duhana bez propisanih markica.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je 45-godišnjak počinio kazneno djelo nedozvoljene trgovine. Protiv njega će biti podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.