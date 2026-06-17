Rutte: Manji američki doprinos neće nimalo oslabiti NATO savez

Smanjivanje američkog doprinosa u vojnim snagama NATO-a u slučaju krize neće umanjiti sposobnost Saveza, jer će europski saveznici i Kanada povećati svoj doprinos, izjavio je u srijedu glavni tajnik NATO-a Mark Rutte. NATO raspolaže određenim snagama, tzv. NATO Force Model, koje se mogu aktivirati u slučaju neke veće krize, poput napada na jednu od članica. Točan sastav tih snaga je strogo čuvana tajna. “Vjerojatno ste čuli vijesti o tome da SAD prilagođava svoje doprinose NATO Force Modelu. U nekim slučajevima, to je prikazano kao problem jer se SAD odmiču od svojih saveznika. Ali to nije točno, SAD je jasno dao do znanja da je predan NATO-u”, rekao je Rutte na konferenciji za novinare uoči sutrašnjeg sastanka ministara obrane država članica NATO. To je posljednji ministarski sastanak prije samita Saveza koji će se održati 7. i 8. srpnja u Ankari.

Rutte je rekao da su saveznici shvatili da Sjedinjene Države imaju obveze diljem svijeta i da je ključno da Europa i Kanada učine više kada su u pitanju konvencionalne snage, dok je Washington dao do znanja da američko nuklearno odvraćanje ostaje čvrsto.

“Vidimo da su europski saveznici i Kanada spremni, voljni i sposobni učiniti više. Na temelju toga, Sjedinjene Države su prilagodile svoj doprinos NATO Force Modelu”, rekao je Rutte.

“Obrambeni planovi NATO-a bili su povijesno previše ovisni o Sjedinjenim Državama. Sada je SAD prilagodio svoje doprinose, a drugi saveznici su ih pojačali kako bi doprinijeli više. I to je pošteno, to nas čini jačima i to je ono što NATO 3.0 predstavlja - jača Europa u jačem NATO-u”, rekao je Rutte.



Na pitanje je li smanjivanje američkog doprinosa već izvedeno i nadoknađeno doprinosom drugih saveznika, Rutte je rekao da je “nešto već popunjeno, a negdje još uvijek ima posla, ali općenito vidimo pozitivnu sliku”.

“Radimo na tome kako bismo osigurali da ono što su Sjedinjene Države dosad pružale bude popunjeno. To izgleda vrlo dobro, većina toga je učinjeno, nešto je gotovo, a nešto zahtijeva još rasprave i diskusije”, rekao je Rutte.

Rutte je rekao da su saveznici učinili veliki napredak u povećanju izdvajanja za obranu i jačanje svojih sposobnosti, što je dogovoreno na posljednjem samitu prošle godine u Haagu.



“Vidjeli smo veliki porast ulaganja u 2025. godini. Europski saveznici i Kanada povećali su svoja ulaganja za više od 90 milijardi dolara”, rekao je.

Glavni tajnik je pozdravio sporazum koji je američki predsjednik Donald Trump sklopio s Iranom. Sprječavanja prijetnje nuklearnog naoružanja Irana i smanjenja njegovih balističkih raketnih kapaciteta poboljšava sigurnost za sve nas. Sporazum koji je predsjednik Trump sklopio stvorio je priliku da se osigura da Iran nikada ne dobije nuklearno oružje”, rekao je Rutte, dodajući da će ponovna uspostava slobodne plovidbe kroz Hormuški tjesnac biti ogroman korak naprijed.