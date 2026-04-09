'NAJBOLJE RJEŠENJE'

Ružić: 'Nakon inspekcije centra za rehabilitaciju premješteno sedmero korisnika iz Kraljevice'

Piše HINA,
Zagreb: Zajednička sjednica Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Ministar Ružić poručio da je utvrđen rizik za korisnike, inspekcijski nadzor još traje

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić rekao je u četvrtak da je tijekom inspekcijskog nadzora koji još uvijek traje u Centru za rehabilitaciju u Rijeci - Podružnica Kraljevica Oštro premješteno sedmero korisnika. "Riječ je o sedmero korisnika - njih troje je preseljeno u stanove odnosno u organizirani smještaj, a četvero u centralnu zgradu samog Centra za rehabilitaciju u Rijeci", kazao je Ružić na izvanrednoj konferenciji za novinare u Zagrebu. Dodao je i da korisnici nastavljaju dobivati sve usluge koje su imali i do sada, i nastavljaju obavljati i provoditi sve svoje aktivnosti. Ministar je, ne iznoseći detalje, rekao da je tijekom inspekcijskog nadzora, koji i dalje traje, utvrđeno postojanje rizika za dobrobit korisnika te je izrečena mjera premještaja.

Ružić je podsjetio da je nakon stupanja na dužnost ministra dao nalog da se naprave kontrolni inspekcijski nadzori u svim Centrima za odgoj i obrazovanje i Centrima za rehabilitaciju radi osiguranja maksimalne razine kvalitete i sigurnosti za korisnike u cijeloj Hrvatskoj.

Od Dubrovnika do Vinkovaca provodi se inspekcijski nadzor i bit će dovršen u lipnju, a u sklopu toga je na red došao i kontrolni posjet Centru za rehabilitaciju u Rijeci koji je počeo jučer u podružnici Kraljevica Oštro, naveo je.

Kako je pojasnio, tu je riječ o kontroli izvršenja mjera iz ranijeg rješenja koje je izreklo tijelo samostalnog inspekcijskog nadzora Ministarstva zdravstva, vezano za sigurnost i zaštitu korisnika.

"Nadzorom koji je u tijeku utvrđeno je da se nije postupalo po mjerama iz ranijeg rješenja tako da je novim usmenim rješenjem više inspektorice izrečeno da se ukida dozvola za usluge smještaja, i korisnici su bez odgode preseljeni iz podružnice Kraljevica Oštro", rekao je Ružić.

To je, kako je dodao, "apsolutno najbolje" po procjeni ovlaštenih i educiranih osoba u smislu dobrobiti korisnika te podsjetio da je u ranijem razdoblju iz te ustanove bilo razmješteno 10 korisnika.

Dodao je da druge detalje, vezane uz sam inspekcijski nadzor, u ovom trenutku ne može dati s obzirom na to da je sam inspekcijski nadzor još uvijek u tijeku.

"Moram naglasiti da adekvatna usluga i sigurnost i, naravno, zaštita naših korisnika moraju biti i jesu naš imperativ bez obzira na to tko je osnivač određene ustanove, u ovom slučaju je Republika Hrvatska. Ali, bez obzira je li riječ o drugim tijelima lokalne odnosno regionalne samouprave ili privatnim osnivačkima moramo, u prvom redu, imati za imperativ sigurnost odnosno zaštitu korisnika i njihovih prava", naglasio je ministar Ružić.

