Kolarek o umrlima koji su čekali inkluzivni dodatak: 'Gdje je bila obitelj?'. Grmoja: 'Može li niže?'

Dok se oko 15 tisuća hrvatskih obitelji suočava s gubitkom najmilijih koji su kraj života dočekali u birokratskom labirintu, iz Sabora ponovo stižu izjave koje granicu političkog neukusa pomiču u sferu neljudskosti.

Tijekom rasprave o inkluzivnom dodatku, naknadi koja je trebala osigurati dostojanstven život najranjivijima, ali je zapela u sporoj administraciji, zastupnica Marija Lugarić (SDP) oštro je prozvala ministra rada i mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marina Piletića. Poručila je da sustav ne smije biti važniji od čovjeka.

- Ovdje ne govorimo o procedurama, već o ljudima koji su umrli čekajući svoja zakonska prava. Država nije na vrijeme donijela rješenja i sada tvrdi da za to ne snosi odgovornost. To nije socijalna država, to je odustajanje od solidarnosti. Dug prema tim ljudima je moralan, ovo je vaš politički promašaj čiju su cijenu platili najslabiji. Tražim jasan plan isplate zaostalih potraživanja nasljednicima onih koji rješenja nisu dočekali jer službe nisu odradile svoj posao - rekla je Lugarić.

Umjesto odgovora o odgovornosti ministarstva, HDZ-ov zastupnik Ljubomir Kolarek šokirao je javnost replikom u kojoj je krivnju prebacio na obitelji pokojnika.

- Tko tuži? Nasljednici? Pa ja vas pitam, gdje su ti nasljednici bili dok je osoba bila bolesna? Jesu li se oni brinuli o toj osobi, vodili brigu o njoj? To je ono što mene zanima. Gdje je tu obitelj i gdje su svi ti ljudi bili dok je njihov čovjek bio bolestan? - rekao je Kolarek.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković opomenuo je Kolareka tek formalno zbog povrede Poslovnika, potpuno ignorirajući sadržaj same uvrede.

MOST: 'Može li HDZ pasti niže?'

Na istup su odmah reagirali iz MOST-a. Predsjednik stranke Nikola Grmoja osudio je izjavu kolege Kolareka i prozvao Jandrokovića jer nije sankcionirao ovakav rječnik. Grmoja podsjeća da ovo nije izoliran incident, već jasna strategija vladajućih.

Naime, prije nekoliko mjeseci sličnu je bešćutnost pokazao i Ante Sanader, jedan od najmoćnijih ljudi HDZ-a. Govoreći o bolesnim ljudima koji su inkluzivni dodatak čekali duže od godinu dana i u međuvremenu umrli, Sanader je izjavio:

- Pa hvala Bogu da netko mora umrijeti - rekao je tad Sanader.

- Stravičnim komentarima obezvrjeđuju pokojne i njihove obitelji kako bi prikrili pogubnu politiku Vlade prema najranjivijima. Umjesto suosjećanja, slušamo prozivanje obitelji koje su danas prisiljene tužiti državu zbog nečinjenja Plenkovićeve vlade - poručio je Grmoja u svojoj objavi, ističući da je sustav zakazao tamo gdje je najviše trebao pomoći.