Sabor usvojio izmjene zakona o azilu i nova prava za potrošače

Saborski zastupnici u petak su izglasali izmjene Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji se usklađuje s Paktom o migracijama i azilu s primjenom, kao i Zakona o zaštiti potrošača kojima se dodatno jača položaj potrošača. Izmijenjeni Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti trebao bi pridonijeti smanjenju zlouporaba sustava međunarodne zaštite i sekundarnih kretanja uvođenjem učinkovitijih instrumenata nadzora i upravljanja prihvatom, a podržalo ga je 83 zastupnika dok su 33 bila suzdržana.

Postrožavaju se kriteriji za odobravanje međunarodne zaštite

Njime se postrožavaju kriteriji za odobravanje međunarodne zaštite, regulira mogućnost ograničavanja slobode kretanja tražiteljima zaštite i strancima u transferu u posebnim slučajevima iz razloga javnog reda ili s ciljem sprječavanja samovoljnog napuštanja prihvatilišta te se uređuje prestanak međunarodne zaštite u slučajevima ozbiljne prijetnje za društvo ili sigurnost.



Zakon se usklađuje i s novim pravilima o prikupljanju, obradi i razmjeni podataka kroz Eurodac sustav svih osoba starijih od šest godina. Taj proces obuhvaća unos i pretragu otisaka prstiju i fotografija, što je bitno u slučajevima razdvojenosti od obitelji i njihove zaštite od trgovine ljudima i iskorištavanja. Maloljetnicima bez pratnje biometrijske podatke će uzimati posebno osposobljeni službenici. Uvodi se i EU zajednička lista sigurnih zemalja podrijetla te se jačaju i tzv. dablinska pravila kroz bržu proceduru i kraće rokove za transfere u države članice u kojima osoba treba proći posebnu proceduru.





Nadalje, uvodi se obvezni mehanizam solidarnosti u obliku premještanja tražitelja, financijskih doprinosa i drugih mjera potpore za države članice pod migracijskim pritiskom te obvezna granična procedura azila za tražitelje međunarodne zaštite koji obmanjuju nadležna tijela iznošenjem lažnih informacija, predstavljaju prijetnju nacionalnoj sigurnosti i dolaze iz zemalja s pragom odobrenja međunarodne zaštite manjim od 20 posto.



Socijalna prava osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom uvjetovat će se sudjelovanjem u obveznim integracijskim programima. Azilant i stranac pod supsidijarnom zaštitom bit će obvezan položiti ispit iz znanja hrvatskog jezika na razini A1 u roku od jedne godine od dana stjecanja statusa, odnosno na razini A2 u roku od tri godine.





Uvodi se interni mehanizam za kontrolu kvalitete prihvata u skladu sa smjernicama Europske agencije za azil, zadržanim tražiteljima azila jačaju se procesna jamstva na način da im se omogućava pristup organizacijama koje se bave pravima tražitelja međunarodne zaštite. Omogućuje se i sudjelovanja predstavnika UNHCR-a ili drugih organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava u postupku međunarodne zaštite kad MUP ocijeni da je njihovo sudjelovanje nužno i u interesu tražitelja, dok pravnici iz udruga neće moći pružati pravnu pomoć u području međunarodne zaštite.

Usvojene izmjene Zakona o zaštiti potrošača - jasnija pravila za sniženja, raskid ugovora na daljinu 'klikom'...

Sabor je jednoglasno usvojio izmjene Zakona o zaštiti potrošača, kojima se u hrvatsko zakonodavstvo prenose se tri važne direktive EU-a te istodobno moderniziraju pojedine nacionalne odredbe kako bi se osigurala veća pravna sigurnost, transparentnost te jasnoća prava i obveza trgovaca i potrošača. Marin Miletić (Most) uoči glasanja zapitao se koga to štiti vlada Andreja Plenkovića.

"Milijarde su umočene u poljoprivredu, a uvozimo potpuno o uvozu. Obiteljski iznajmljivači se gaze, naše obrtnike se gazi, ljude koji pune proračun, a pogoduje se bankama, hotelskim lancima, velikim multinacionalnim kompanijama", rekao je.

Proizvođači dobivaju obvezu popravaka određene robe, a potrošači pravo na detaljna pojašnjenja prilikom ugovaranja financijskih usluga.



Novina koja se uvodi jest tzv. gumb za jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljinu. To znači da će ugovor sklopljen na daljinu potrošači moći raskinuti jednostavno kako su ga i sklopili - klikom na online stranici trgovaca, a bit će obvezan i za teleoperatere. Propisuje se i pravo potrošača da na zahtjev komunicira s fizičkom osobom, a ne samo putem automatiziranih alata poput chat botova.

Direktiva o pravu na popravak robe propisuje obvezu popravka određenih proizvoda i nakon isteka zakonskog jamstva, uz osiguranje rezervnih dijelova. Tako se zabranjuje odbijanje popravka robe isključivo iz razloga što su prethodno robu popravljale druge osobe, primjerice neovlašteni serviseri ili sami potrošači.

Jasnije se uređuju pravila za sniženje, rasprodaje i akcije pri čemu se snižena cijena mora računati u odnosu na najnižu cijenu u prethodnih 30 dana kako bi se osigurala lakša usporedba cijena proizvoda kroz određeno razdoblje.

Direktiva o zelenom osnaživanju potrošača donosi obvezu informiranja o okolišnim i društvenim učincima proizvoda i usluga te stroža pravila protiv greenwashinga. To je marketinška praksa kada neka organizacija lažno ili pretjerano predstavlja svoje proizvode, politike ili ciljeve kao ekološki prihvatljive iako u stvarnosti to nisu ili su samo minimalno zeleni.