Sabor uvodi pravila za vozače: Digitalno praćenje prijevoza otpada, stroži nadzor i tahografi

Izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu, usvojenom u petak u Saboru, usklađuje se hrvatsko zakonodavstvo s europskim pravilima iz paketa mobilnosti te uvodi niz novih obveza za međunarodni cestovni prijevoz, radionice za tahografe i prijevoznike. Izmjene se posebno odnose na proširenje obveze ugradnje tahografa na laka gospodarska vozila iznad 2,5 tone u međunarodnom prijevozu, digitalno praćenje prijevoza opasnih tvari te stroža pravila nadzora i evidentiranja rada vozača. Predstavljajući zakon u Saboru, potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković rekao je da aktualni zakon već uređuje radno vrijeme i obvezne odmore mobilnih radnika, vremena vožnje, tahografe, nadzor i prekršajne odredbe, ali da su izmjene potrebne kako bi se osigurala provedba europskih uredbi i projekata iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Posebno je izdvojio projekt e-ADR za praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu, koji će povezati sustav za obradu tahografskih podataka s elektroničkim informacijama o prijevozu tereta.

„To će omogućiti učinkovito praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu, što dosada nije bio slučaj, a što će izravno dovesti do bolje zaštite prirode, ljudskog okoliša i zdravlja ljudi, te do povećanja sigurnosti prometa na cestama“, rekao je Butković tijekom saborske rasprave.

Zakonom se uvodi pravni okvir za provedbu Uredbe (EU) 2020/1054 Europskog parlamenta i Vijeća EU-a, dijela europskog paketa mobilnosti kojim su izmijenjena pravila o maksimalnim vremenima vožnje, obveznim odmorima i korištenju tahografa. Nova pravila od 1. srpnja 2026. godine proširuju obvezu ugradnje tahografa i na vozila najveće dopuštene mase iznad 2,5 tone koja sudjeluju u međunarodnom prijevozu robe ili kabotaži.

Prema podacima koje je iznio Butković, u Hrvatskoj je registrirano 944 ovjerenih preslika licencija zajednice za vozila između 2,5 i 3,5 tona na koja će se odnositi nova obveza. Ministar je odbacio kritike da se radi o dodatnom pritisku na poduzetnike i prijevoznike. „Nije udar na poduzetnike i nije udar na prijevoznike. Prosječna cijena je za njih 1100 do 2000 eura, ali mislim da nam je zaštita okoliša ovdje i sigurnost bitnija tako da nisu to veliki troškovi“, rekao je.

Izmjene zakona dolaze nakon višegodišnjih rasprava na europskoj razini o uvjetima rada vozača i pravilima tržišnog natjecanja u cestovnom prijevozu. Europska komisija još je 2017. zaključila da postojeća pravila nisu dovoljno učinkovita u sprječavanju umora vozača i osiguravanju poštene konkurencije među prijevoznicima, zbog čega je predložila reformu u okviru paketa Europa u pokretu. Rasprave u Europskom parlamentu bile su među politički najosjetljivijima u prometnoj politici EU-a, posebno oko pitanja odmora vozača, povratka kući i korištenja tahografa.

Tijekom pregovora europarlamentarci su inzistirali da vozači ne smiju redoviti tjedni odmor provoditi u kabinama kamiona, nego u odgovarajućem smještaju koji osigurava poslodavac. Konačni kompromis predvidio je i obvezu da se vozačima omogući povratak kući najmanje jednom unutar razdoblja od tri ili četiri tjedna, ovisno o rasporedu odmora.

Bivša zastupnica pučana u Europskom parlamentu, a danas europska povjerenica Henna Virkkunen, nakon usvajanja europskog paketa mobilnosti ocijenila je da nova pravila „promiču pošteno tržišno natjecanje među operaterima i poboljšavaju sigurnost na cestama kao i radne uvjete vozača“. Upozorila je da „potkopavanje uvjeta zapošljavanja ne može se koristiti kao konkurentska prednost“. „Europsko jedinstveno tržište ne može pravilno funkcionirati bez pravednih zajedničkih pravila koja se uniformno kontroliraju i provode“, poručila je tada Virkkunen.

Jedna od važnijih novosti europske reforme, koja sada ulazi i u hrvatski pravni okvir, jest uključivanje lakih gospodarskih vozila iznad 2,5 tone u sustav pravila o vožnji i odmoru. Virkkunen je tijekom pregovora upozoravala da je rast internetske trgovine doveo do snažnog povećanja međunarodnih dostava manjim vozilima te da bi izostavljanje tih vozila iz regulative potaknulo prijevoznike da prelaze na manje kombije kako bi izbjegli pravila. „To bi povećalo emisije i ugrozilo sigurnost na cestama“, upozorila je.

Hrvatski zakon pritom dodatno razrađuje nadzor nad tahografima i radom radionica koje ih ugrađuju i servisiraju. Radionice će ubuduće morati imati sustav fotografskog snimanja vozila tijekom obavljanja poslova, s automatskim bilježenjem vremena i datuma te obvezom čuvanja podataka najmanje dvije godine. Uvodi se i obveza prijavljivanja mogućih manipulacija tahografima nadležnim inspekcijama.

Zakonom se također povećavaju kazne za određene prekršaje, uključujući korištenje vozila bez propisno ugrađenog tahografa ili nepredočenje potrebne dokumentacije tijekom nadzora. Vozači više neće smjeti provoditi redovni tjedni odmor duži od 45 sati u vozilu, nego u „prikladnom smještaju s odgovarajućim mjestom za odmor i sanitarnim prostorima“.

Dio zakona povezan je i s digitalizacijom nadzora prijevoza opasnih tvari. Novi informacijsko-komunikacijski sustav e-ADR povezivat će podatke iz tahografa, elektroničkih teretnih informacija i nadležnih institucija poput policije, carine i inspekcija radi geoprostornog praćenja kretanja vozila koja prevoze opasne tvari. Vrijednost uspostave sustava procjenjuje se na gotovo 2,47 milijuna eura, a financira se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.