Saborski krešendo! Ustaše, partizani, Tuđman, Radić i ZDS

Uoči nedjeljne komemoracije u Jasenovcu, na kojoj će nakon dugo vremena biti i predstavnici židovskih općina, vladajući su na čelu s premijerom Andrejem Plenkovićem brže- bolje u Saboru izglasali izmjene Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, po kojemu će se, između ostalog, pozdrav “Za dom spremni” (ZDS) kažnjavati s 4000 eura. Ništa u Saboru ne podiže tenzije i atmosferu kao “ZDS” i teme vezane za ustaše i partizane. Pojedini zastupnici toliko su se uzbudili zadnjih dana rasprave da je umalo došlo i do fizičkih obračuna. Jedan pozdrav mijenja i otkriva sve. Tko ima mokre snove, tko se okreće u grobu, tko je rekao pa porekao, tko zapovijeda bez da je dana vojske vidio zbog zdravstvenih razloga..., sve su to zastupnici u žestokim raspravama otkrili ovaj tjedan svojim biračima.

- Meni Gordan Jandroković ne može biti zapovjednik. Jandroković je po zakonima prvi među jednakima koji je sam sebi, zahvaljujući tome što ima komplekse, uzeo ovlasti koje nema, da bude nekakav zapovjednik. To mu je možda neki mokri san - rekao je Krešo Beljak (HSS) nakon kaosa u Saboru koji je u srijedu izbio zbog spomenutog zakona.

Jandroković inače ima dvije diplome, no vojsku je zaobišao, kako je jednom prilikom sam pojasnio, iz zdravstvenih razloga.

- Uvodite drakonske kazne, nakon 46 godina mijenja se Zakon kako biste kaznili ljude koji su se borili u HOS-u i koji sasvim legitimno pozdravljaju sa ‘Za dom spremni’. Evo, ja ga ponavljam, ‘Za dom spremni’. To je verbalni delikt - ponavljao je Bulj.

Hrvoje Zekanović je dva dana kasnije pustio na mobitelu snimku izjave Bože Petrova (Most) kad govori da bi trebalo zabraniti i “ZDS” i petokraku, pa poručio Mostovcima da se usuglase jesu li za zabranu ili urlikanje “ZDS”.

Javio se i Josip Đakić (HDZ) istaknuvši kako se Stjepan Radić okreće u grobu kad čuje Beljaka koji je za generale govorio da su šaka pijanaca, a danas brani Sačića.

- Možda se Stjepan Radić okreće u grobu, ali bojim se da se okreće i Franjo Tuđman kad vidi što ste od ove države napravili i tko su vam glavni koalicijski partneri, a to su ljudi koji su proizašli iz stranke ratnog zločinca Gorana Hadžića. Živio HDZ - uzvratio je predsjednik Suverenista Marijan Pavliček.

Nakon teških riječi, uvreda, svađa i opomena, vladajući su sa 70 ruku “za” izmijenili Zakon.

Prije glasanja o ovoj točki, Mostovac Nino Raspudić zatražio je stanku kako bi naglasio da je zakon zabrinjavajući te da je uvod u represiju i totalitarizam.

- Iznad glave predsjedavajućeg, ispod grba RH, stoji jedna važna godina - 1990. Godina u kojoj su održani prvi slobodni višestranački izbori i kojom je okončan totalitarizam, višedesetljetna vladavina partije, koja je slala ljude u zatvor zbog misli i pjesme. Da je netko tad rekao da će 2023. drakonski biti povećane kazne bez ikakvog opravdanja, čovjek ne bi vjerovao. Ovim prijedlogom se predviđa povećanje kazne od 1000 do 4000 posto, iako nema povećanja prekršaja. Ovo je vrlo ozbiljna stvar, uvod u budući totalitarizam i represiju - poručio je upitavši što je pozadina hitnog postupka i iznimno kratkog savjetovanja s javnošću.

- Prijetnje drakonskim kaznama onima koji iskazuju domoljublje je relikt prošlosti, ne bi me čudilo da vam idući potez bude brisanje prvog bijelog polja na krovištu crkve sv. Marka - istaknula je zastupnica Kluba za pravednu Hrvatsku Ružica Vukovac, dok je zastupnica Centra Dalija Orešković upozorila na dva problema: “Prvi su sve učestalije autoritarne tendencije, a drugi politički kukavičluk HDZ-ove vlasti. Nema opravdanja za donošenje ovoga zakona po hitnom postupku. A ovdje je temeljni problem što Plenković nije imao hrabrosti da neprimjerene pozdrave i poklike kazni kako to pravda i civilizacijski standard nalažu kroz Kazneni zakon. To je sramota hrvatske države”. Državna tajnica MUP-a objasnila je tijekom rasprave na što se odnosi širenje lažnih vijesti s obzirom na niz pitanja tko će to utvrđivati.

- Tu smo mislili da, recimo, netko na željezničkom kolodvoru glasno viče da ima bombu u ruksaku, dakle namjerno zastrašuje građane i narušava mir - objasnila je Irena Petrijevčanin Vuksanović dodavši kako se to ne odnosi na Zakon o medijima.

