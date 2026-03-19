OGLASIO SE MINISTAR FINANCIJA

SAD bi mogao ukinuti sankcije za iransku naftu na tankerima

Piše HINA,
SAD bi mogao ukinuti sankcije za iransku naftu na tankerima
Američko Ministarstvo financija nedavno je poduzelo sličan korak privremenim dopuštanjem prodaje sankcionirane ruske nafte blokirane na tankerima..

Sjedinjene Države mogle bi uskoro ukinuti sankcije na iransku naftu koja se nalazi na tankerima na moru, rekao je u četvrtak ministar financija Scott Bessent, dok Washington nastoji obuzdati cijene koje vrtoglavo rastu zbog iranskog zatvaranja Hormuškog tjesnaca. "U nadolazećim danima mogli bismo ukinuti sankcije na iransku naftu koja je 'na vodi'. Radi se o oko 140 milijuna barela", rekao je Bessent za mrežu Fox Business.

Istaknuo je da bi puštanje sankcionirane iranske nafte u globalnu opskrbu pomoglo u održavanju nižih cijena nafte u sljedećih 10 do 14 dana. Cijene nafte su veći dio protekla dva tjedna bile iznad 100 dolara po barelu, otkad je Iran zatvorio Hormuški tjesnac za plovidbu i počeo napadati tankere.

Američko Ministarstvo financija nedavno je poduzelo sličan korak privremenim dopuštanjem prodaje sankcionirane ruske nafte blokirane na tankerima, što je, prema Bessentovim riječima, dodalo oko 130 milijuna barela globalnim zalihama.

Izvor upoznat s planovima Ministarstva financija navodi da bi jedna od opcija, ako Trumpova administracija ublaži sankcije na iransku naftu, bila izuzeće slično onome za rusku naftu. To bi omogućilo prodaju sirove nafte koja je već na moru, ali unutar strogo ograničenog vremenskog okvira.

"Potencijalno izuzeće moglo bi ubrzati preusmjeravanje nafte, koja je već bila namijenjena Kini, na šira globalna tržišta. To bi pomoglo u osiguravanju adekvatne opskrbe i otupilo iranski utjecaj nad Hormuškim tjesnacem", rekao je izvor koji je želio ostati anoniman. 

Bessent je najavio da će SAD poduzeti i druge korake za povećanje opskrbe, uključujući jednostrano puštanje zaliha iz strateških rezervi, povrh prošlotjednog koordiniranog zajedničkog puštanja 400 milijuna barela članica G7.

Naglasio je da se Ministarstvo financija "apsolutno neće" miješati u tržišta naftnih terminskih ugovora, već će djelovati na fizičkom tržištu kako bi nadoknadilo manjak od 10 do 14 milijuna barela dnevno uzrokovan zatvaranjem tjesnaca.

