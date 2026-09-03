Trump gubi potporu među bijelim glasačima. Pa je sad ljut na ankete: 'To su lažne ankete!'

Potpora američkom predsjedniku Donaldu Trumpu među bijelim glasačima, koji čine ključni dio njegova glasačkog tijela, zabilježila je osjetan pad od početka ljeta, pokazuju ankete ActiVotea, piše Newsweek. Istraživanja drugih agencija također upućuju na slabljenje podrške Trumpu unutar demografske skupine koja je presudna za njegove izborne uspjehe. Ovaj pad događa se u kontekstu šireg nezadovoljstva stanjem gospodarstva i ratom u Iranu.

Prema istraživanju koje je proveo ActiVote, rejting odobravanja Donalda Trumpa među bijelim glasačima pao je za sedam postotnih bodova od lipnja. Tada su bijeli ispitanici bili gotovo ravnomjerno podijeljeni oko Trumpovog rada, pri čemu ga je 47 posto odobravalo, a 49 posto nije. Već do srpnja, odobravanje je palo za osam postotnih bodova na 39 posto, dok je neodobravanje poraslo na 54 posto. Anketa iz kolovoa ActiVotea zabilježila je slične brojke: 40 posto odobravalo je njegov rad, a 54 posto nije. Ova anketa temeljila se na odgovorima tisuću korisnika ActiVotea, dok je u srpnju sudjelovalo 767, a u lipnju 478 ispitanika.

Ovaj pomak označava značajnu promjenu u skupini koja je dosljedno podržavala Trumpa. Analiza potvrđenih glasača koju je proveo Pew Research Center pokazuje da je 55 posto bijelih glasača podržalo Trumpa na predsjedničkim izborima 2024. godine. Pew također navodi da su bijeli glasači činili 71 posto biračkog tijela te godine, što naglašava važnost ove demografske skupine za uspjeh republikanskih kandidata.

Slabiji položaj Trumpa među bijelim glasačima poklapa se sa širim padom njegovog nacionalnog rejtinga. Najnovija anketa Economista i YouGova, provedena krajem kolovoza, pokazala je da samo 36 posto Amerikanaca odobrava Trumpov rad, dok 60 posto izražava neodobravanje. Slično tome, anketa Sveučilišta Quinnipiac, provedena od 23. do 27. srpnja, zabilježila je najnižu razinu odobravanja u njegovom drugom mandatu.

Ovi rezultati dolaze usred stalne zabrinutosti zbog gospodarstva i nezadovoljstva ratom u Iranu. Istraživanje Quinnipiaca pokazalo je da se 60 posto birača protivi američkoj vojnoj akciji u Iranu, dok je 49 posto izjavilo da su financijski u lošijoj situaciji nego godinu dana ranije.

Detaljniji pogled na demografiju

Daljnja analiza pokazuje da je pad posebno izražen među bijelim Amerikancima koji nisu visoko obrazovani, a oni su dugo bili temelj Trumpove potpore. Anketa Economista i YouGova provedena od 25. do 27. srpnja utvrdila je da je Trumpov prosječni neto rejting odobravanja u tri ankete među bijelim Amerikancima pao na minus 14, što je YouGov ocijenio kao novu najnižu razinu. Među bijelim Amerikancima bez fakultetske diplome, 43 posto odobravalo je Trumpov rad, dok ga je 52 posto osuđivalo. Prema YouGovu, prosječni neto rejting odobravanja u toj skupini pao je na -6, što je drastičan pad s plus 27, koliko je iznosio tijekom prva tri tjedna njegovog drugog mandata.

Trumpov položaj među bijelim Amerikancima dodatno je oslabio u kolovozu. Anketa Economista i YouGova provedena od sedmog do desetog kolovoza pokazala je da je njegov neto rejting odobravanja među bijelim Amerikancima pao na minus 19, što je, prema YouGovu, najniža razina ikad zabilježena za njega u toj skupini.

Moguće posljedice za nadolazeće izbore

​- Niski rejting predsjednika Trumpa prirodno će predstavljati problem za republikanske kandidate, kao što je to uvijek slučaj za stranku aktualnog predsjednika - rekao je Stephen Voss, profesor na sveučilištu Kentucky.

​- Ono što je ovaj put jedinstveno jest da Trump gubi potporu među drugačijom mješavinom glasača nego inače, bilježeći pad u ruralnim područjima i među bijelim glasačima bez fakultetske diplome. Novi obrazac predsjedničkog neodobravanja, ako se pokaže trajnim, mogao bi naštetiti republikancima u okruzima u kojima su bili snažni više od pola desetljeća - dodao je.

Unatoč padu rejtinga u općoj populaciji, Trump zadržava izuzetno snažnu potporu unutar Republikanske stranke. Anketa Emerson Collegea provedena 16. i 17. kolovoza pokazala je da 86 posto republikanaca odobrava njegov rad. Ukupno, 40 posto 'vjerojatnih' glasača odobravalo je njegov rad, dok ga 56 posto nije odobravalo. Slično tome, anketa Economista i YouGova provedena od 14. do 17. kolovoza pokazala je da 80 posto republikanaca podržava Trumpa. Potpora je bila još jača među republikancima koji se identificiraju kao pristaše pokreta MAGA, gdje je čak 95 posto odobravalo Trumpov rad.

Trump odbacuje ankete kao lažne

Trump je u više navrata kritizirao ankete koje pokazuju pad njegovog rejtinga. Krajem kolovoza, u objavi na društvenoj mreži Truth Social, osporio je nedavna istraživanja.

"LAŽNE ANKETE KOJE KORISTE NAŠI POKVARENI MEDIJI IZMAKLE SU KONTROLI I NEŠTO SE MORA PODUZETI U VEZI S TIM. FCC U POMOĆ!", napisao je Trump.

Glasnogovornik Bijele kuće uputio je Newsweek na tu objavu kada su ga kontaktirali za komentar o nedavnim brojkama. Slično je kritizirao ankete i 24. kolovoza, optužujući demokrate da "LUDUJU S LAŽNIM ANKETAMA".

