SAD i Ukrajina blizu dogovora: Ostalo tek nekoliko nesuglasica, Trump planira okončati rata

Sjedinjene Države i Ukrajina vodile su produktivne razgovore o potencijalnom sporazumu kojim bi se okončao ruski rat u toj zemlji, rekla je u ponedjeljak glasnogovornica Bijele kuće, dodajući da je ostalo samo "nekoliko točaka neslaganja".

Dodala je da nije istina da Trump favorizira jednu stranu u ratu u Ukrajini.

"Predsjednik Donald Trump je optimističan da se može postići dogovor o okončanju rata", rekla je Karoline Leavitt za Fox News.

Istovremeno, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je u ponedjeljak da predloženi mirovni plan, o kojem raspravljaju Europa i Sjedinjene Države, uključuje "ispravne" točke, ali da će se osjetljiva pitanja raspraviti s Trumpom".

"Nakon razgovora u Ženevi ima manje točaka, više ih nema 28, a uključeni su brojni ispravni elementi", rekao je Zelenskij.

"Naš tim je već danas izvijestio o novom nacrtu koraka i ovo je zaista pravi pristup. Osjetljiva pitanja, najosjetljivije točke, raspravit ću s predsjednikom Trumpom", dodao je.

Leavitt je rekla da ovoga tjedna neće biti sastanka Trumpa i Zelenskija.

Amerikanci, Ukrajinci i Europljani razgovarali su u Ženevi o zaustavljanju rata u Ukrajini, a podloga je bio prijedlog Washingtona od 28 točaka koji su Ukrajina i njezini saveznici ocijenili kao uglavnom naklonjen Rusiji.

Početni Trumpov prijedlog preuzeo je nekoliko zahtjeva koji su ključni Moskvi: da Ukrajina prepusti teritorij, da prihvati smanjenje svoje vojske i da se odrekne ambicija da uđe u NATO.

No nakon razgovora u Ženevi, SAD i Ukrajina "izradili su novu, revidiranu, verziju okvira za mirovni sporazum", koji bi trebao "u potpunosti poštovati suverenost Ukrajine", po zajedničkom priopćenju izaslanstava dviju država u kojem se ne navode pojedinosti.