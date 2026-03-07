Obavijesti

News

Komentari 0
'OGRANIČENE SVRHE'

SAD koristi dvije britanske baze za operacije protiv Irana

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
SAD koristi dvije britanske baze za operacije protiv Irana
Foto: Ayal Margolin

London je dopustio Washingtonu korištenje dviju vojnih baza za ograničene obrambene akcije, dok napetosti između Trumpa i britanskog premijera Starmera rastu.

Admiral

Sjedinjene Države počele su koristiti britanske baze za određene operacije protiv Irana u ratu na Bliskom Istoku, objavila je britanska vlada u subotu. Britansko ministarstvo obrane reklo je da su Sjedinjene Države počele koristiti vojne lokacije za "određene obrambene operacije da spriječe Iran u ispaljivanju projektila u regiji." Britanski premijer Keir Starmer razljutio je američkog predsjednika Donalda Trumpa zato što je prvotno odbio imati ikakvu ulogu u američko-izraelskom ratu s Iranom, koji je započeo prije tjedan dana, 28. veljače. Kasnije se suglasio s američkim zahtjevom o korištenju dviju britanskih vojnih baza u "određene i ograničene obrambene svrhe."

Te baze nalaze se u Fairfoldu u Gloucestershireu na zapadu Engleske, dok se britansko-američka baza Diego Garcia nalazi na otocima Chagos u Indijskom oceanu.

PREDSJEDNIKOVI HVALOSPJEVI Trump: 'Uništili smo 42 iranska broda, nemaju više mornaricu!'
Trump: 'Uništili smo 42 iranska broda, nemaju više mornaricu!'

Bombarder američkih zračnih snaga B-1 Lancer sletio je u Fairford u subotu.

Američki zrakoplov C-5 Galaxy također se mogao vidjeti na pisti baze, dok su proturatni prosvjednici demonstrirali ispred.

Trump je rekao da "nije sretan s Velikom Britanijom" te se narugao Starmeru rekavši da "to nije Winston Churchill s kime razgovaraju".

ZALJEV POD UZBUNOM Presreli iranske projektile, sirene odjekuju u Bahreinu
Presreli iranske projektile, sirene odjekuju u Bahreinu

Starmer, koji je bivši odvjetnik za obranu ljudskih prava, branio je svoju prvotnu odluku rekavši da Ujedinjeno Kraljevstvo "uvijek mora imati pravnu osnovu i održiv promišljen plan."

Također je inzistirao na tome da je bio u pravu kad je promijenio svoj stav jer je iranska odmazda dronovima i projektilima na američko-izraelske napade zaprijetila britanskim interesima i saveznicima u regiji.

VELIKA ANALIZA DIPLOMATA Slijepo slijedeći Netanyahua, Trump se nije ni pobrinuo za evakuaciju tisuća Amerikanaca
Slijepo slijedeći Netanyahua, Trump se nije ni pobrinuo za evakuaciju tisuća Amerikanaca

Zastupnike u Starmerovoj vladajućoj Laburističkoj stranci i dalje proganja katastrofalna podrška bivšeg premijera Tonyja Blaira američkoj invaziji Iraka 2003. godine.

U anketi provedenoj na uzorku od 1045 Britanaca objavljenoj u petak, pronađeno je da 56 posto ispitanika smatra da je Starmer bio u pravu što nije uključio Britaniju u inicijalne napade.

Samo 27 posto reklo je da je bio u krivu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Trump prijeti još jačim udarima na Iran. I nakon njihove isprike nastavili napade na više država
IZ MINUTE U MINUTU

Trump prijeti još jačim udarima na Iran. I nakon njihove isprike nastavili napade na više država

Predsjednik Trump poručio je da neće biti pregovora s Iran nego samo 'bezuvjetna predaja', dok Izrael tvrdi da je pojačao napade na Teheran i druge ciljeve diljem zemlje tijekom prvog tjedna zajedničke ofenzive.
Kličko želi na vlast u Ukrajini: Zelenski zaprijetio 'nokautom'
UKRAJINA TRAŽI PREDSJEDNIKA

Kličko želi na vlast u Ukrajini: Zelenski zaprijetio 'nokautom'

Dok se Zelenskog doživljava kao čovjeka Londona - a ranije i Washingtona - Klička se često percipira kao “njemački kadar”. Te će nijanse u budućoj perspektivi biti itekako važne
Bivša državna tajnica Crne Gore završila na policiji zbog novog 18+ skandala. Oglasila se vlada
AFERA TRESE SUSJEDSTVO

Bivša državna tajnica Crne Gore završila na policiji zbog novog 18+ skandala. Oglasila se vlada

Nove snimke navodno prikazuju Pajković u intimnim situacijama s muškarcem za kojeg se sumnja da je Nikola Drecun, kojeg crnogorska policija traži zbog sumnje da je počinio teška kaznena djela

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026