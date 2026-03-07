SAD koristi dvije britanske baze za operacije protiv Irana

Sjedinjene Države počele su koristiti britanske baze za određene operacije protiv Irana u ratu na Bliskom Istoku, objavila je britanska vlada u subotu. Britansko ministarstvo obrane reklo je da su Sjedinjene Države počele koristiti vojne lokacije za "određene obrambene operacije da spriječe Iran u ispaljivanju projektila u regiji." Britanski premijer Keir Starmer razljutio je američkog predsjednika Donalda Trumpa zato što je prvotno odbio imati ikakvu ulogu u američko-izraelskom ratu s Iranom, koji je započeo prije tjedan dana, 28. veljače. Kasnije se suglasio s američkim zahtjevom o korištenju dviju britanskih vojnih baza u "određene i ograničene obrambene svrhe."

Te baze nalaze se u Fairfoldu u Gloucestershireu na zapadu Engleske, dok se britansko-američka baza Diego Garcia nalazi na otocima Chagos u Indijskom oceanu.

Bombarder američkih zračnih snaga B-1 Lancer sletio je u Fairford u subotu.

Američki zrakoplov C-5 Galaxy također se mogao vidjeti na pisti baze, dok su proturatni prosvjednici demonstrirali ispred.

Trump je rekao da "nije sretan s Velikom Britanijom" te se narugao Starmeru rekavši da "to nije Winston Churchill s kime razgovaraju".

Starmer, koji je bivši odvjetnik za obranu ljudskih prava, branio je svoju prvotnu odluku rekavši da Ujedinjeno Kraljevstvo "uvijek mora imati pravnu osnovu i održiv promišljen plan."

Također je inzistirao na tome da je bio u pravu kad je promijenio svoj stav jer je iranska odmazda dronovima i projektilima na američko-izraelske napade zaprijetila britanskim interesima i saveznicima u regiji.

Zastupnike u Starmerovoj vladajućoj Laburističkoj stranci i dalje proganja katastrofalna podrška bivšeg premijera Tonyja Blaira američkoj invaziji Iraka 2003. godine.

U anketi provedenoj na uzorku od 1045 Britanaca objavljenoj u petak, pronađeno je da 56 posto ispitanika smatra da je Starmer bio u pravu što nije uključio Britaniju u inicijalne napade.

Samo 27 posto reklo je da je bio u krivu.