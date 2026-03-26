SAD prijeti snažnijim napadom, Teheran uzvraća: 'Blokirat ćemo još jednu važnu morsku rutu'

Sjedinjene Države prijete Iranu da će napasti još snažnije ako ne prihvati američki mirovni prijedlog, a Teheran uzvraća prijetnjom blokade još jedne važne morske rute, gotovo mjesec dana od početka rata na Bliskom istoku s globalnim posljedicama. Sjedinjene Države i Izrael koordinirano su napali Iran 28. veljače, a Iran je odgovorio napadima na Izrael, američke baze i zaljevske zemlje.

Sada se razmatra Trumpov plan s 15 točaka koji je Iranu prenio Pakistan. Američka administracija odbila je otkriti detalje plana, ali je rekla da neka medijska izvješća nisu točna.

Izvori iz izraelskog kabineta tvrde da plan sadrži uklanjanje iranskih zaliha obogaćenog uranija, zaustavljanje iranskog programa obogaćivanja uranija, ograničenja iranskog programa balističkih raketa i prekid iranske potpore regionalnim saveznicima poput libanonskog Hezbolaha.

Bijela kuća je priopćila u srijedu da će Sjedinjene Države udariti Iran "snažnije nego ikad prije" ako Teheran ne prihvati prijedlog.

Očekuje se da će Washington poslati još tisuće vojnika na Bliski istok, rekla su Reutersu dva izvora upućena u to pitanje.

I Iran prijeti eskalacijom

Visoki iranski dužnosnik rekao je za Reuters da iranski odgovor na američke prijedloge o okončanju rata "nije bio pozitivan", ali da ga Teheran još uvijek proučava. Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči izjavio je u srijedu da Teheran ne pregovara sa SAD-om iako se poruke prenose preko posrednika. Arakči poručuje da Iran zahtijeva trajni prekid rata i odštetu za razaranja.

Iran zahtijeva suverenitet nad Hormuškim tjesnacem kao svoje "prirodno, zakonsko pravo", prenijela je iranska Press TV pozivajući se na dužnosnika. Teheran je posrednicima rekao da izraelski rat u Libanonu mora biti obuhvaćen sporazumom o prekidu vatre, reklo je Reutersu šest regionalnih izvora upoznatih sa stajalištem Teherana.

Iran je ukazao i na vlastitu sposobnost eskalacije ako se ne postigne primirje. Zaprijetio je da će poduzeti mjere i blokirati još jednu ključnu morsku rutu, Crveno more i tjesnac Bab al-Mandab, koji nudi alternativnu izvoznu rutu za dio nafte iz Perzijskog zaljeva.

Teheran je naveo i da raspolaže obavještajnim podacima da Sjedinjene Države planiraju okupirati iranski otok uz potporu regionalne zemlje te da će, ako to učine, napasti vitalnu infrastrukturu u toj zemlji, ne navodeći o kojoj zemlji se radi.

Izrael želi zadržati mogućnost preventivnih napada

Visoki izraelski obrambeni dužnosnik rekao je da je Izrael skeptičan hoće li Iran pristati na američke uvjete, ali je zabrinut i da bi Trump mogao napraviti ustupke.

Izrael želi da bilo kakav sporazum zadrži mogućnost izvođenja preventivnih napada, rekao je drugi izvor.

Izraelski vojni glasnogovornik rekao je u četvrtak da je trenutačna misija nastaviti uništavati iranske vojne sposobnosti te da je Izraelu preostalo "još puno ciljeva".