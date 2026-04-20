PRITISAK IZ AZIJE

SAD produžio dozvolu za kupnju ruske nafte usred poremećaja

Piše HINA
Washington privremeno ublažio sankcije kako bi stabilizirao tržište, izuzeća vrijede za milijune barela ruske nafte uz stroga ograničenja

Američka vlada obnovila je dozvolu za kupnju sankcionirane ruske nafte utovarene na tankere na još mjesec dana, prema dokumentu objavljenom na stranicama ministarstva financija. Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) američkog ministarstva financija izdao je u petak novu dozvolu prema kojoj se ruska nafta i naftni proizvodi utovareni na tankere do 17. travnja mogu kupovati do 16. svibnja, stoji u dokumentu. Iz dozvole su izuzete transakcije s Iranom, Kubom i Sjevernom Korejom. Washington je tako po treći put od početka američko‑izraelskog rata protiv Irana suspendirao sankcije na rusku naftu i naftne proizvode, nastojeći obuzdati skok cijena na svjetskim tržištima.

Prvu 30‑dnevnu dozvolu za kupnju ruskih barela OFAC je izdao Indiji, 5. ožujka. Tjedan dana kasnije izdana je dozvola i ostatku svijeta, također na 30 dana, s rokom završetka kupnje 11. travnja.

Nova dozvola izdana je pod pritiskom azijskih država, piše Reuters, koje su zbog poremećaja u opskrbi s Bliskog istoka zahtijevale od Washingtona da omogući nabavu iz drugih izvora.

"Pregovori (s Iranom) ubrzavaju, a ministarstvo financija vodi istodobno računa da nafta bude dostupna onima kojima je potrebna", rekao je prošli petak za Reuters glasnogovornik ministarstva.

Samo dva dana ranije ministar financija Scott Bessent rekao je da Washington neće obnoviti dozvolu za kupnju ruske nafte, podsjeća Reuters, niti izdati novu dozvolu za iransku naftu, koja je istekla u nedjelju.

Produžetak američke dozvole obuhvatit će još 100 milijuna barela ruske nafte, prema navodima posebnog izaslanika ruskog predsjednika Vladimira Putina Kirila Dmitrijeva, i udvostručiti količinu barela s američkom dozvolom, navodi Reuters.

U ožujku kupcima širom svijeta dopremljeno je 4,4 milijuna barela ruske nafte dnevno, navela je u mjesečnom izvješću Međunarodna agencija za energiju (IEA). To bi značilo da su im isporučena ukupno 132 milijuna barela ruske nafte.

Indija je istovarila dva milijuna barela ruske nafte dnevno, a Kina 1,8 milijuna barela dnevno, navodi IEA u izvješću za travanj. Azijskim divovima stiglo je tako u ožujku ukupno 60 milijuna odnosno 54 milijuna barela ruske nafte.

S tankera su u ožujku na indijsko kopno iskrcana otprilike 22 milijuna barela ruske nafte, a na kinesko 14 milijuna barela, 'počistivši' rusku naftu nagomilanu na moru od listopada prošle godine, navodi agencija.

