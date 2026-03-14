SAD šalje tisuće marinaca i jurišni brod na Bliski istok

Američka vojska naredila je slanje oko dvije i pol tisuće marinaca i amfibijskog jurišnog broda na Bliski istok, što predstavlja značajno gomilanje snaga u regiji nakon gotovo dva tjedna otvorenog rata s Iranom. Ovu informaciju, koju je prvi objavio The Wall Street Journal, potvrdilo je više neimenovanih američkih dužnosnika za vodeće svjetske medije.

Odluka Pentagona dolazi kao odgovor na eskalaciju iranskih napada na međunarodne brodove u Hormuškom tjesnacu, ključnom prolazu za svjetsku trgovinu naftom, koji je Teheran praktički zatvorio.

Elitna postrojba na putu iz Japana

Prema dostupnim informacijama, riječ je o 31. marinskoj ekspedicijskoj postrojbi (31st MEU), koja je inače trajno stacionirana u Japanu. Nju će u regiju prevesti amfibijska borbena skupina predvođena jurišnim brodom USS Tripoli, jednim od najmodernijih brodova te klase u američkoj mornarici. Prema satelitskim snimkama, USS Tripoli je nedavno uočen blizu Tajvana, što znači da mu je potrebno više od tjedan dana plovidbe do voda u blizini Irana.

Raspoređivanje je odobrio američki ministar obrane Pete Hegseth na zahtjev američkog Središnjeg zapovjedništva (CENTCOM), koje je nadležno za operacije na Bliskom istoku. Iako dužnosnici administracije Donalda Trumpa uoči sukoba nisu najavljivali slanje kopnenih snaga, ovaj potez otvara nove vojne opcije za američke zapovjednike.

Što donosi svestrana marinska postrojba?

Marinska ekspedicijska postrojba (MEU) je visoko mobilna, samodostatna snaga za brze odgovore, sposobna izvoditi širok spektar operacija s mora, kopna i iz zraka. Sastoji se od četiri ključna elementa: zapovjednog, kopnenog borbenog, zrakoplovnog i logističkog. Kopnenu okosnicu čini ojačana pješačka bojna s topništvom i oklopnim vozilima.

Zrakoplovna komponenta, koja će biti smještena na USS Tripoli, posebno je moćna. USS Tripoli je optimiziran za zračne operacije i može funkcionirati kao takozvani "Lightning Carrier", noseći veći broj naprednih borbenih zrakoplova F-35B s mogućnošću vertikalnog slijetanja. Uz njih, postrojba raspolaže i transportnim zrakoplovima MV-22 Osprey te jurišnim i transportnim helikopterima, što joj omogućuje brzo prebacivanje trupa i udare duboko u neprijateljskom teritoriju. Ipak, njihova prisutnost ne znači nužno da se priprema kopnena invazija, već služe i za osiguranje veleposlanstava, evakuaciju civila i amfibijske desante na strateške točke poput otoka. Zbog toga se smatra da bi jedan od ciljeva ove postrojbe mogao biti otok Harg, koji se nalazi u sjevernom dijelu Perzijskog zaljeva, za koji se smatra da je jedna od ključnih kontrolnih točaka za prolazak nafte u tom području.

Sukob se ne smiruje

Slanje pojačanja događa se u kontekstu sve šireg sukoba. Američki i izraelski zrakoplovi svakodnevno gađaju vojne i industrijske ciljeve diljem Irana, a ministar Hegseth izjavio je da je pogođeno više od 15 tisuća ciljeva. Istovremeno, Iran nastavlja s napadima. U Teheranu je odjeknula snažna eksplozija usred masovnog protuizraelskog skupa, za koju se sumnja da ju je izveo Izrael.

Hegseth tvrdi da je novi iranski vrhovni vođa, Modžtaba Hamenei, "ranjen i vjerojatno unakažen" u jednom od napada, ističući da se iransko vodstvo "skriva pod zemljom poput štakora".

Na drugom frontu, u Libanonu, raste humanitarna kriza zbog izraelskih udara na Hezbollah, u kojima je poginulo gotovo 800 ljudi, a 850 tisuća je raseljeno. Iranski dronovi i projektili i dalje pogađaju ciljeve u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Omanu, gdje je također bilo žrtava, dok američki razarači presreću iranske balističke projektile iznad Turske.