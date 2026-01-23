Sarajevo ima najzagađeniji zrak u svijetu. Slijede ga Delhi i Daka

Sarajevo je u petak ponovo dospjelo na sami vrh popisa gradova s najvećim onečišćenjem zraka na svijetu, a prema podacima objavljenim u jutarnjim satima zrak u njemu bio je u tzv. smeđoj zoni odnosno označen opasnim po zdravlje ljudi.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Prema podacima koje prikuplja švicarska mrežna stranica IQ Air, indeks kvalitete zraka bio je označen brojkom 412 da bi se potom broj postupno počeo smanjivati, no i dalje je u zoni koja označava najveći mogući stupanj onečišćenja.

Uz ovu informaciju IQ Air objavio je upozorenje kako koncentracije čestica prašine promjera PM 2,5 višestruko premašuju vrijednosti koje toleriraju standardi Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) te stvaraju gusti smog uz opasnost po zdravlje ljudi koji udišu takav zrak i u čijim se plućima trajno talože te čestice.

Pogled iz zraka na Sarajevo obavijeno maglom i smogom | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

U takvim okolnostima lokalne vlasti preporučuju najosjetljivijim kategorijama poput djece, trudnica i staraca da izbjegavaju svaki boravak na otvorenom prostoru.

Drugi grad s najzagađenijim zrakom na svijetu bio je glavni grad Indije Delhi uz indeks 228 i oznaku vrlo nezdravog, a na trećem mjestu i u istoj kategoriji glavni grad Bangladeša Daka.