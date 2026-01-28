SDP: U bolnici u Karlovcu vlada nered, krivi su HDZ i županica

Karlovački SDP ocijenio je u srijedu da je ravnateljica Opće bolnice Karlovac Ivana Kovačić u svome istupu priznala nered te da u toj zdravstvenoj ustanovi vlada kaos, a smatraju da su za sve odgovorni HDZ i županica Martina Furdek Hajdin.

Ravnateljica umjesto odgovora građanima nudi suze i optužbe, ustvrdio je karlovački SDP u priopćenju te naveo da je Kovačić priznala da liječnici kasne na posao, preskaču sastanke, krše procedure, da se manipulira operacijskim listama, da su narušeni međuljudski odnosi i da se sumnja na mito.

"Ako sve to zna, a ništa nije poduzela – onda ili nije sposobna, ili nije voljna raditi svoj posao", ustvrdili su socijaldemokrati.

Naglasili su da je riječ o sustavnom problemu i podsjetili da je za sustav odgovoran HDZ, koji imenuje upravna vijeća i ravnatelje, a u Karlovačkoj županiji prije svih županica.

"Godinama HDZ kadrovira zdravstvom – od ministarstva do bolnica – a rezultat su liste čekanja od 260 dana, kronični nedostatak specijalista i urušavanje povjerenja u sustav. Samo iz karlovačke bolnice otišlo je 30 liječnika u posljednjih deset godina, a to nije slučajnost, već posljedica neodgovornog upravljanja", poručuju.

Kritiziraju Kovačić i zbog toga što, uz dužnost ravnateljice, obavlja i posao liječnika te dežura, poručivši da Općoj bolnici Karlovac treba posvećen i stručan ravnatelj. "Sustav koji pacijente ostavlja bez pregleda, uređaja i kadra – ne spašavaju emotivne konferencije, nego konkretni potezi", dodaju.

Upitali su i "zašto županica i dalje šuti", zašto nije smijenila Upravno vijeće i "zašto se kadrovira po podobnosti".

"Ovo nije linč, već poziv na odgovornost. Ovo nije osobni obračun, već borba za javni interes, a odgovornost ne može izbjeći nitko – pa ni županica koja godinama vodi sustav koji propada pred očima građana", naglasili su iz karlovačkog SDP-a.