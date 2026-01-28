Obavijesti

News

Komentari 0
OSUDILI ISTUP RAVNATELJICE

SDP: U bolnici u Karlovcu vlada nered, krivi su HDZ i županica

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
SDP: U bolnici u Karlovcu vlada nered, krivi su HDZ i županica
Logo SDP-a | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Karlovački SDP tvrdi da je ravnateljica priznala kašnjenja liječnika, kršenje procedura i sumnje na mito te poručuje da emotivni istupi ne mogu zamijeniti konkretne poteze

Admiral

Karlovački SDP ocijenio je u srijedu da je ravnateljica Opće bolnice Karlovac Ivana Kovačić u svome istupu priznala nered te da u toj zdravstvenoj ustanovi vlada kaos, a smatraju da su za sve odgovorni HDZ i županica Martina Furdek Hajdin.

Ravnateljica umjesto odgovora građanima nudi suze i optužbe, ustvrdio je karlovački SDP u priopćenju te naveo da je Kovačić priznala da liječnici kasne na posao, preskaču sastanke, krše procedure, da se manipulira operacijskim listama, da su narušeni međuljudski odnosi i da se sumnja na mito.

O DISCSIPLINSKOM POSTUPKU Šefica karlovačke bolnice u suzama poručila: 'Zbog osobnih interesa doktori rade probleme'
Šefica karlovačke bolnice u suzama poručila: 'Zbog osobnih interesa doktori rade probleme'

"Ako sve to zna, a ništa nije poduzela – onda ili nije sposobna, ili nije voljna raditi svoj posao", ustvrdili su socijaldemokrati.

Naglasili su da je riječ o sustavnom problemu i podsjetili da je za sustav odgovoran HDZ, koji imenuje upravna vijeća i ravnatelje, a u Karlovačkoj županiji prije svih županica.

"Godinama HDZ kadrovira zdravstvom – od ministarstva do bolnica – a rezultat su liste čekanja od 260 dana, kronični nedostatak specijalista i urušavanje povjerenja u sustav. Samo iz karlovačke bolnice otišlo je 30 liječnika u posljednjih deset godina, a to nije slučajnost, već posljedica neodgovornog upravljanja", poručuju.

TRAJE VEĆ 9 MJESECI Namještaju li milijunski natječaj na dječjoj bolnici u Zagrebu? Sumnjivo zapeo izbor nadzora
Namještaju li milijunski natječaj na dječjoj bolnici u Zagrebu? Sumnjivo zapeo izbor nadzora

Kritiziraju Kovačić i zbog toga što, uz dužnost ravnateljice, obavlja i posao liječnika te dežura, poručivši da Općoj bolnici Karlovac treba posvećen i stručan ravnatelj. "Sustav koji pacijente ostavlja bez pregleda, uređaja i kadra – ne spašavaju emotivne konferencije, nego konkretni potezi", dodaju.

Upitali su i "zašto županica i dalje šuti", zašto nije smijenila Upravno vijeće i "zašto se kadrovira po podobnosti".

REVIZIJA U BOLNICAMA Provjerili smo koliko doktora iz najvećih bolnica radi privatno: 'Neizbježan je sukob interesa'
Provjerili smo koliko doktora iz najvećih bolnica radi privatno: 'Neizbježan je sukob interesa'

"Ovo nije linč, već poziv na odgovornost. Ovo nije osobni obračun, već borba za javni interes, a odgovornost ne može izbjeći nitko – pa ni županica koja godinama vodi sustav koji propada pred očima građana", naglasili su iz karlovačkog SDP-a.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sedam uhićenih zbog trgovine drogom, među njima i policajac. Osumnjičene dovode u USKOK
IZ MINUTE U MINUTU

Sedam uhićenih zbog trgovine drogom, među njima i policajac. Osumnjičene dovode u USKOK

Naime, u zamjenu za novac, međunarodni trgovci drogom angažirali su ih da drogu prebacuju između država EU-a
VIDEO Urušila se ogromna skela na Rebru! Radnici bili u blizini, spasili se u zadnji trenutak...
STRAŠNA SNIMKA

VIDEO Urušila se ogromna skela na Rebru! Radnici bili u blizini, spasili se u zadnji trenutak...

Na snimci se vidi kako su radnici bili u blizini skele, srećom, sve je prošlo bez tragedije...
Plenković: 'Ne znam zašto mi se Milanović noćas nije javio...'
PROPUŠTENI POZIV

Plenković: 'Ne znam zašto mi se Milanović noćas nije javio...'

Odgovorio je na navode predsjednika Zorana Milanovića koji je ranije rekao da ga je premijer zvao "usred noći, ali da mu se nije javio"

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026