Šefica karlovačke bolnice u suzama poručila: 'Zbog osobnih interesa doktori rade probleme'

Ravnateljica Opće bolnice Karlovac Ivana Kovačić izjavila je u srijedu, nakon što je protiv nje Hrvatska liječnička komora (HLK) na zahtjev Hrvatske udruge bolničkih liječnika (HUBOL) pokrenula disciplinski postupak, da glasna manjina šteti njoj osobno i ustanovi koju vodi.

Kovačić je na konferenciji za novinare, na kojoj je u jednom trenutku i zaplakala, poručila da će sudjelovati u postupku koji je pokrenuo HLK i ustvrdila da ju sustavno napadaju zadnjih mjeseci, a to radi manjina liječnika zbog gubitka položaja i radi osobnih interesa.

Rekla je da šutljiva većina profesionalno i vrijedno radi te pokazuje poštovanje i humanost prema pacijentima. "Nekolicina liječnika plasira dezinformacije i afere u javnost", navela je.

"Liječnica sam i članica Komore, 26 godina u sustavu, i nepravedno je i neprimjereno selektivno odlučivati koga će se braniti, a koga ne. Ako je nečije dostojanstvo zadnjih mjeseci ovim linčem koji HUBOL provodi povrijeđeno, to je moje i ove ustanove, a sve se to prenosi na naše pacijente koji to prate vjerojatno sa strahom i zgražanjem", kazala je kroz suze.

Također je odbacila optužbe da zlostavlja kolege. "Ako sam u komunikaciji nekad neprimjereno reagirala ili nekoga nehotice povrijedila, ispričavam se", poručila je i dodala kako niti nema vremena za mobingiranje jer osim što obavlja ravnateljski posao radi i kao liječnica i dežura.

Navela je nekoliko primjera neodgovornog rada, a problem je kada o tome prigovori. "Mladi kolega u dežurstvu operira, a stariji spava mada bi trebao biti u sali. S time se susrećem", rekla je Kovačić.

Kaže kako postoje i slučajevi iznošenja informacija o pacijentima onima koji nemaju ništa sa zdravstvenim sustavom.

Liječnika i specijalista u bolnici ima uglavnom podjednak broj, no odlaze liječnici koji obave specijalističko usavršavanje na bolje plaćene poslove ili u neko drugo mjesto u Hrvatskoj i inozemstvu, odnosno u privatni sektor, ustvrdila je.

"Ne znam da je bilo tko iz sustava otišao zbog mene", kaže Kovačić.

Podršku ravnateljici dao je direktor Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske Dražen Jurković, koji je ustvrdio da HLK nema legitimitet odlučivati o radu ravnatelja ustanove, koji niti ne trebaju biti liječnici.

To je i stajalište Ministarstva zdravstva iz 2017., no to je ignorirano. "Ravnatelj se mora zamjeriti, ako želi dobro raditi posao", rekao je Jurković.