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dan mentalnog zdravlja

SDP upozorio da mladi predugo čekaju psihijatrijsku pomoć, žele uvođenje mobilnih timova

Piše HINA,
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SDP upozorio da mladi predugo čekaju psihijatrijsku pomoć, žele uvođenje mobilnih timova
Šibenik: Kampanje SDP-a i Možemo "Plenkovićeva inflacija" | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL-ilustracija
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SDP diže uzbunu jer djeca i mladi predugo čekaju na psihijatrijsku pomoć, a sustav puca po šavovima. Traže mobilne timove, više specijalizacija i jače financiranje prevencije

SDP je u povodu Svjetskog dana mentalnog zdravlja priopćenjem upozorio na nedostatne kapacitete psihijatrijske skrbi za djecu i mlade te dugotrajne liste čekanja, pozivajući na uvođenje mobilnih psihijatrijskih timova i snažnije financiranje prevencije.

Iz stranke ističu da, unatoč donošenju Strateškog okvira razvoja mentalnog zdravlja, konkretni pomaci i novi modeli skrbi još nisu zaživjeli. Upozoravaju i na premalen broj specijalizacija, zbog čega je pristup psihijatrijskim pregledima otežan, te na probleme financiranja ustanova poput Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež u Kukuljevićevoj ulici u Zagrebu.

SDP predlaže širenje mobilnih psihijatrijskih i multidisciplinarnih timova u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, osnivanje Fonda za prevenciju bolesti radi financiranja preventivnih programa te Fonda za specijalizacije pri Ministarstvu zdravstva, kojim bi se smanjile regionalne razlike u dostupnosti liječnika.

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- Time bi se osigurali dodaci na plaće liječnicima i specijalizantima koji odlaze raditi u ruralna i otočna područja te manje sredine - priopćio je SDP.

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Iz SDP-a naglašavaju da zaštita mentalnog zdravlja ne ovisi samo o zdravstvenom sustavu, nego i o širim društvenim uvjetima, poput dostupnog stanovanja, sigurnog zaposlenja, vrtića i kvalitetnog obrazovanja.

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