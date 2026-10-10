SDP upozorio da mladi predugo čekaju psihijatrijsku pomoć, žele uvođenje mobilnih timova

SDP je u povodu Svjetskog dana mentalnog zdravlja priopćenjem upozorio na nedostatne kapacitete psihijatrijske skrbi za djecu i mlade te dugotrajne liste čekanja, pozivajući na uvođenje mobilnih psihijatrijskih timova i snažnije financiranje prevencije.

Iz stranke ističu da, unatoč donošenju Strateškog okvira razvoja mentalnog zdravlja, konkretni pomaci i novi modeli skrbi još nisu zaživjeli. Upozoravaju i na premalen broj specijalizacija, zbog čega je pristup psihijatrijskim pregledima otežan, te na probleme financiranja ustanova poput Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež u Kukuljevićevoj ulici u Zagrebu.

SDP predlaže širenje mobilnih psihijatrijskih i multidisciplinarnih timova u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, osnivanje Fonda za prevenciju bolesti radi financiranja preventivnih programa te Fonda za specijalizacije pri Ministarstvu zdravstva, kojim bi se smanjile regionalne razlike u dostupnosti liječnika.

- Time bi se osigurali dodaci na plaće liječnicima i specijalizantima koji odlaze raditi u ruralna i otočna područja te manje sredine - priopćio je SDP.

Iz SDP-a naglašavaju da zaštita mentalnog zdravlja ne ovisi samo o zdravstvenom sustavu, nego i o širim društvenim uvjetima, poput dostupnog stanovanja, sigurnog zaposlenja, vrtića i kvalitetnog obrazovanja.