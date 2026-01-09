Samostalna demokratska srpska stranka (SDSS) oštro je u petak osudila napad na katoličku crkvu, katedralu u Novom Sadu, poručivši kako je riječ o zločinu iz mržnje koji se ne može i ne smije opravdavati
SDSS osudio napad na novosadsku katedralu: 'Zločin iz mrže, nema opravdanja...'
„Ovakav čin napada na katoličku kršćansku svetinju nedvosmisleno spada u kategoriju zločina iz mržnje i mora biti najoštrije osuđen te se ne može i ne smije opravdavati na bilo koji način, naročito u praznične dane u kojima se nalazimo”, navodi se u priopćenju SDSS-a koje potpisuje potpredsjednica stranke i saborska zastupnica Dragana Jeckov.
„Onaj tko čini ovakva zlodjela ne čini to u ime pravoslavnih kršćanskih vrijednosti i našeg naroda te pružamo punu podršku pripadnicima hrvatske zajednice u Republici Srbiji!", dodaje se.
Vrata katoličke crkve Imena Marijinog u središtu grada zapaljena su u četvrtak rano ujutro, a veća šteta na vratima iz 19. stoljeća spriječena je intervencijom vatrogasaca.
SDSS podsjeća kako se to dogodilo u danima kad je Jasna Vojnić, predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji, na božićnom prijemu Srpskog narodnog vijeća (SNV) u Zagrebu naglasila važnost brige o manjinama u dvije države. „Ovakvi događaji govore upravo u prilog tome da kolateralne žrtve loših odnosa dviju država u pravilu budu upravo pripadnici manjina s obje strane Dunava”, stoji u priopćenju.
Na podmetanje požara na vratima crkve u Novom Sadu dan ranije reagirao je i SDP osudivši ga kao vandalizam, ali i kao simptom dubljeg problema. „Radi se o zlouporabi vjere, koja se sve češće ne koristi kao osobni moralni korektiv, nego kao sredstvo podjele društva na "nas" i "njih"”, priopćeno je iz te stranke.
„Korištenje religijskih simbola u javnom prostoru ne znači nužno i etičko usmjeravanje društva. Sve češće se radi o političkoj mobilizaciji, 'zabraniteljstvu' i legitimaciji moći. To se vidi i na primjeru HDZ-a, koji se javno poziva na državotvornost i vjeru, dok istodobno korupcijskim aferama i zlouporabom moći nanosi trajnu štetu društvu i državi”, naveo je SDP.
Crkva Imena Marijinog, poznata kao novosadska katedrala, nalazi se u centru i simbol je grada.
