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TRI STUPNJA TOPLIJE

Šef DHMZ-a upozorio: Europa se zagrijava više od ostatka svijeta

Piše Bogdan Blotnej,
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Šef DHMZ-a upozorio: Europa se zagrijava više od ostatka svijeta
Zagreb: Svečanost obilježavanja Svjetskog meteorološkog dana na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Visoke temperature nastavit će se i na kontinentu, no zasad nisu ispunjeni kriteriji za izdavanje toplinskih upozorenja. Zbog toga su upravo obalna područja ona na koja treba posebno obratiti pozornost

Hrvatsku je zahvatio toplinski val koji će, prema prognozama, potrajati tijekom cijelog tjedna, a temperature će u pojedinim dijelovima zemlje dosezati i do 35 stupnjeva Celzijevih. Na to je upozorio glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) Ivan Güttler gostujući u Dnevniku HRT-a.

- U idućim danima, praktički tijekom cijelog tjedna, očekujemo temperature koje će se u dijelovima Hrvatske kretati oko 35 stupnjeva. Za sutra smo izdali upozorenja za dvije vrste opasnih vremenskih pojava - rekao je Güttler.

Putem sustava Meteoalarm izdana su žuta upozorenja za osječku, zagrebačku i riječku regiju zbog mogućeg grmljavinskog nevremena, dok su za dubrovačku, splitsku i riječku regiju na snazi upozorenja zbog visokih temperatura. Rijeka se tako našla pod dvostrukim upozorenjem.

Govoreći o područjima koja će biti najizloženija toplinskom valu, Güttler je istaknuo kako je najveći oprez potreban na Jadranu.

- Visoke temperature nastavit će se i na kontinentu, no zasad nisu ispunjeni kriteriji za izdavanje toplinskih upozorenja. Zbog toga su upravo obalna područja ona na koja treba posebno obratiti pozornost tijekom narednih dana - naglasio je.

Natprosječno toplo ljeto

Prema sezonskim prognozama, pred Hrvatskom je još jedno ljeto toplije od prosjeka. Ipak, meteorolozi upozoravaju da vremenske prilike treba pratiti iz dana u dan zbog mogućnosti lokalnih nevremena.

- Prognoze pokazuju da će ovo ljeto ponovno biti toplije od prosjeka. Međutim, potrebno je pratiti razvoj vremenskih obrazaca iz tjedna u tjedan. Već sada vidimo primjer u kojem snažan toplinski val lokalno mogu prekinuti pljuskovi i oluje - rekao je Güttler.

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Dodao je kako ljeto najčešće donosi dvije karakteristične pojave – dugotrajne toplinske valove te kratkotrajne, ali intenzivne oluje koje mogu privremeno sniziti temperaturu i donijeti obilnije oborine.

Güttler je podsjetio da su posljednjih deset godina ujedno i deset najtoplijih godina otkad postoje mjerenja.

- Posljednja godina s globalno najvišim temperaturama bila je 2023. To je rezultat dugotrajnog zagrijavanja uzrokovanog klimatskim promjenama, ali i prirodnog fenomena El Niño. Sada ponovno ulazimo u razdoblje u kojem imamo nastavak globalnog zagrijavanja i novi El Niño nakon dvije godine. Zbog toga će 2026. i 2027. konkurirati za to neslavno prvo mjesto među najtoplijim godinama - upozorio je.

Prema njegovim riječima, prosječna temperatura planeta zbog klimatskih promjena raste za približno trećinu stupnja svakih deset godina, zbog čega su i godine koje se danas smatraju relativno svježijima toplije od mnogih toplih godina s početka 1990-ih i 2000-ih.

Govoreći o utjecaju klimatskog fenomena El Niño, Güttler je pojasnio kako on nema ključnu ulogu u oblikovanju europske klime.

- El Niño je prirodna pojava koja najviše utječe na Australiju, gdje povećava rizik od suša i požara, te na zapadne obale Amerike, gdje donosi obilnije oborine. U Europi se mogu osjetiti tek sekundarni učinci, primjerice nešto kišovitije jeseni, ali to nije glavni čimbenik koji određuje klimu na našem kontinentu - rekao je.

Jugozapad Europe među najugroženijima

Aktualni toplinski val najviše pogađa jugozapad Europe, a među najizloženijim zemljama nalaze se Španjolska, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo.

- Španjolska, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo među najpogođenijim su područjima. Hrvatska se nalazi na rubnom dijelu ovog toplinskog vala. Francuska prolazi kroz drugi snažan toplinski val ove godine i ondje se tijekom sljedećih dana očekuju temperature više od 40 stupnjeva Celzijevih“, istaknuo je Güttler.

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Govoreći o mogućnostima ublažavanja klimatskih promjena, Güttler je naglasio da se djelovanje temelji na smanjenju emisija stakleničkih plinova i prilagodbi na posljedice koje su već vidljive.

- Svijet sve više prelazi na elektrifikaciju i obnovljive izvore energije. I u Hrvatskoj imamo više od 1,5 gigavata instaliranih solarnih kapaciteta. Međutim, procjene pokazuju da taj proces postoji, ali da nije dovoljno brz - rekao je.

Dodao je kako Hrvatska posljednjih godina ulaže u obranu od poplava i požara te u razvoj sustava ranog upozoravanja na opasne vremenske pojave.

- Osim što moramo rješavati uzroke klimatskih promjena, moramo se prilagođavati i njihovim posljedicama koje osjećamo već danas. Zato se ulaže u obranu od poplava, obranu od požara te sustave ranog upozorenja -  poručio je.

Zaključno je upozorio da se Europa zagrijava znatno brže od globalnog prosjeka.

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- Globalno zatopljenje od 1,4 stupnja možda ne zvuči dramatično, ali Europa se zagrijava mnogo brže. Pojedini dijelovi kontinenta danas su gotovo tri stupnja topliji nego krajem 19. stoljeća - zaključio je Güttler.

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