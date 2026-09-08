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ZAOŠTRAVANJE ODNOSA

Šef diplomacije u BiH protjerao dvojicu diplomata iz Srbije zbog veličanja krvnika: Imaju 48 sati

Piše HINA,
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Šef diplomacije u BiH protjerao dvojicu diplomata iz Srbije zbog veličanja krvnika: Imaju 48 sati
Foto: Profimedia
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Dan ranije Konaković je najavio niz mogućih diplomatskih i političkih mjera prema Srbiji zbog načina na koji je u Beogradu obilježen ispraćaj Ratka Mladića

Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković proglasio je u utorak dvojicu diplomata u BiH nepoželjnima te im odredio rok od 48 sati da napuste zemlju u novom zaoštravanju odnosa sa Srbijom nakon jučerašnjeg ispraćaja ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu uz državne počasti.  Na konferenciji za novinare u Sarajevu Konaković je objasnio kako je njegova odluka o protjerivanju diplomata odgovor na veličanje ratnoga zločinca i pokop uz državne počasti. 

- Donio sam odluku o proglašenju nepoželjnim Milana Dulanovića, izaslanika obrane i vojnog atašea u Veleposlanstvu Srbije, i Danka Maksimovića, savjetnika u Veleposlanstvu Srbije. Ove dvije osobe imaju rok od 48 sati da napuste Bosnu i Hercegovinu - rekao je Konaković. 

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Dan ranije Konaković je najavio niz mogućih diplomatskih i političkih mjera prema Srbiji zbog načina na koji je u Beogradu obilježen ispraćaj Ratka Mladića. To uključuje i povlačenje diplomatskoga osoblja iz veleposlanstva BiH u Beogradu. Iako su vanjski poslovi u nadležnosti Predsjedništva BiH, po Konakovićevu tumačenju on kao ministar vanjskih poslova ima mogućnost donijeti ovakvu odluku. Pritom se pozvao na pravilnik kojega je Predsjedništvo BiH donijelo 2004. godine.

Mladić, bivši zapovjednik Vojske Republike Srpske, umro je nakon što je osuđen na doživotni zatvor pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za kaznene sudove. Proglašen je odgovornim za genocid, uključujući genocid u Srebrenici 1995. godine, kada je ubijeno više od 8000 Bošnjaka, kao i za zločine protiv čovječnosti i ratne zločine.

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Njegov ispraćaj u Beogradu u ponedjeljak izazvao je ogorčenje u Sarajevu, osobito zbog sudjelovanja srbijanskih dužnosnika, srpskih dužnosnika iz BiH te nazočnosti postrojbi Vojske Srbije.

Konaković je u utorak najavio i da je povukao suglasnost na zajedničku deklaraciju o dobrosusjedskim odnosima i regionalnoj suradnji, koja je trebala biti potpisana 1. listopada u Crnoj Gori. Kritizirao je i komentare iz Bruxellesa na državnu ceremoniju pogreba ratnoga zločinca Mladića.  

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Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća António Costa osudili su sudjelovanje visokih srbijanskih dužnosnika na ispraćaju pravomoćno osuđenog ratnog zločinca. U svojim su reakcijama naglasili da je Mladić osuđen za genocid i druge teške ratne zločine te da glorificiranje takve osobe nije u skladu s europskim vrijednostima.

Konaković smatra kako je njihov komentar bio besmislen budući nisu spomenuli predsjednika Aleksandra Vučića kojega smatra glavnim krivcem za državni ispraćaj zločinca Mladića. 

- Da je Aleksandar Vučić smijenio one koji su sjedili u prvom redu na komemoraciji, izjave von der Leyen i Coste možda bi imale nekog smisla, a ovako su besmislene - rekao je Konaković. 

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