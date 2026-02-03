Obavijesti

News

Komentari 0
UDALJILI GA IZ SLUŽBE

Šef granične policije s Bajakova pod istragom. Pisao si sate, nije ih radio. Šteta skoro 4000 eura

Piše 24sata, HINA,
Čitanje članka: 1 min
Šef granične policije s Bajakova pod istragom. Pisao si sate, nije ih radio. Šteta skoro 4000 eura
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL/Ilustracija

USKOK tereti bivšeg načelnika GP Bajakovo da je lažno prikazivao rad vikendima i blagdanima te si tako pribavio gotovo 3.900 eura

Admiral

USKOK je pokrenuo istragu protiv hrvatskog državljanina rođenog 1969. godine, tadašnjeg načelnika Postaje granične policije Bajakovo, zbog sumnje da je zloupotrijebio položaj i krivotvorio službenu dokumentaciju kako bi si povećao plaću.

AKCIJA USKOKA U VINKOVCIMA Detalji akcije! Evo tko je uhićeni šef granične policije i kako si je priskrbio četiri tisuće eura...
Detalji akcije! Evo tko je uhićeni šef granične policije i kako si je priskrbio četiri tisuće eura...

Istraga je otvorena nakon kaznene prijave Policijske uprave vukovarsko-srijemske, a obuhvaća razdoblje od prosinca 2024. do 2. studenoga 2025. godine. Prema sumnjama tužiteljstva, okrivljenik je na graničnom prijelazu Bajakovo, kod Lipovca, u više navrata lažno prikazivao da je radio vikendima, blagdanima i neradnim danima, iako to zapravo nije bio slučaj.

USKOK sumnja da je znao kako se rad na takve dane dodatno plaća, pa je, s ciljem osobne financijske koristi, naknadno mijenjao već ranije sastavljene rasporede rada. U tim izmijenjenim evidencijama neistinito je navodio da je bio na dužnosti upravo u dane kada se plaća uvećava.

VINKOVCI Akcija Uskoka: Uhitili su šefa granične policije, evo zašto
Akcija Uskoka: Uhitili su šefa granične policije, evo zašto

Kako bi prikrio razliku u satima, okrivljenik je, prema navodima istrage, kasnije koristio slobodne dane do kraja obračunskog razdoblja. Na temelju takvih, kako se sumnja, lažnih podataka, isplaćivane su mu uvećane plaće za mjesece u kojima je neistinito prijavljivao rad.

Na taj način, tvrdi USKOK, pribavio si je imovinsku korist od najmanje 3.886,89 eura.

USKOK nije zatražio istražni zatvor. 

SEDMERO JE OKRIVLJENIH USKOK o velikoj akciji uhićenja u Zagrebu: Prevezli su oko 127 kg kokaina od 3 milijuna eura
USKOK o velikoj akciji uhićenja u Zagrebu: Prevezli su oko 127 kg kokaina od 3 milijuna eura

Načelnik granične policije na Bajakovu, u utorak uhićen zbog sumnje u povredu službene dužnosti, bit će udaljen iz službe i očekuje ga disciplinski postupak, doznaje se u vukovarsko-srijemskoj policiji.

- Policijski službenik će 3. veljače 2026. godine rješenjem načelnika Policijske uprave biti udaljen iz službe te će protiv njega biti podnesen zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka zbog teže povrede službene dužnosti - izvijestila je policija ne otkrivajući identitet ni funkciju svoj uhićenog kolege.

NOVA AKCIJA USKOKA Prijevoznik iz Dugog Sela vodio 'špediciju' za kartele, uhićen i prometni policajac iz Krapine!
Prijevoznik iz Dugog Sela vodio 'špediciju' za kartele, uhićen i prometni policajac iz Krapine!

U priopćenju navode i da, u suradnji s Uskokom, provode kriminalističko istraživanje nad 58-godišnjim policajcem zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela protiv službene dužnosti. 

Osumnjičenik će biti predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske, a kaznena prijava podnesena Uskoku, dodaju u priopćenju.

POGODOVANJE U PUŠĆI? HDZ-ov načelnik je promijenio znak da osuđenik i porezni dužnik može bacati smeće u selu
HDZ-ov načelnik je promijenio znak da osuđenik i porezni dužnik može bacati smeće u selu

Uskok je ranije izvijestio da je policajac u utorak ujutro u Vinkovcima uhićen zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela protiv službene dužnosti te da ga nakon tzv. hitnih dokaznih radnji, poput pretresa i drugih prikupljanja dokaza, očekuje ispitivanje u tužiteljstvu te odluka o pokretanju istrage.

Neslužbeno riječ je o načelniku postaje granične policije Bajakovo koji si je navodno pisao prekovremene sate i temeljem toga uzimao slobodne dane.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
DOZNAJEMO Plenković i Tomašević čuli su se telefonom: Imamo detalje razgovora...
EKSKLUZIVNO

DOZNAJEMO Plenković i Tomašević čuli su se telefonom: Imamo detalje razgovora...

Premijer je, kako doznaju 24sata, Tomaševiću "jasno dao do znanja da Vlada neće odustati od namjere da organizira sama doček", govori naš sugovornik. Evo što su si još njih dvojica poručili...
Maloljetnici se sinoć sukobili u Zagrebu, došlo je do pucnjave: Jedno dijete propucano u nogu
UŽAS

Maloljetnici se sinoć sukobili u Zagrebu, došlo je do pucnjave: Jedno dijete propucano u nogu

Liječnička pomoć maloljetniku i četirima osobama, 52-godišnjakinji uz još troje maloljetnika, pružena je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje je utvrđeno da su lakše ozlijeđeni
Prodaje 'Ćaćin Galeb': 'Zovu me cijelu noć za Sanaderov avion'
A MOŽE I ZAMJENA

Prodaje 'Ćaćin Galeb': 'Zovu me cijelu noć za Sanaderov avion'

Nije u voznom stanju i stoji 15.000 eura. Vlasnik kaže da je moguća i zamjena za auto ili motocikl. Sanader je s s tom Cessnom letio u Milano, Beč, Rim...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026