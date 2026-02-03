Šef granične policije s Bajakova pod istragom. Pisao si sate, nije ih radio. Šteta skoro 4000 eura

USKOK je pokrenuo istragu protiv hrvatskog državljanina rođenog 1969. godine, tadašnjeg načelnika Postaje granične policije Bajakovo, zbog sumnje da je zloupotrijebio položaj i krivotvorio službenu dokumentaciju kako bi si povećao plaću.

Istraga je otvorena nakon kaznene prijave Policijske uprave vukovarsko-srijemske, a obuhvaća razdoblje od prosinca 2024. do 2. studenoga 2025. godine. Prema sumnjama tužiteljstva, okrivljenik je na graničnom prijelazu Bajakovo, kod Lipovca, u više navrata lažno prikazivao da je radio vikendima, blagdanima i neradnim danima, iako to zapravo nije bio slučaj.

USKOK sumnja da je znao kako se rad na takve dane dodatno plaća, pa je, s ciljem osobne financijske koristi, naknadno mijenjao već ranije sastavljene rasporede rada. U tim izmijenjenim evidencijama neistinito je navodio da je bio na dužnosti upravo u dane kada se plaća uvećava.

Kako bi prikrio razliku u satima, okrivljenik je, prema navodima istrage, kasnije koristio slobodne dane do kraja obračunskog razdoblja. Na temelju takvih, kako se sumnja, lažnih podataka, isplaćivane su mu uvećane plaće za mjesece u kojima je neistinito prijavljivao rad.

Na taj način, tvrdi USKOK, pribavio si je imovinsku korist od najmanje 3.886,89 eura.

USKOK nije zatražio istražni zatvor.

Načelnik granične policije na Bajakovu, u utorak uhićen zbog sumnje u povredu službene dužnosti, bit će udaljen iz službe i očekuje ga disciplinski postupak, doznaje se u vukovarsko-srijemskoj policiji.

- Policijski službenik će 3. veljače 2026. godine rješenjem načelnika Policijske uprave biti udaljen iz službe te će protiv njega biti podnesen zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka zbog teže povrede službene dužnosti - izvijestila je policija ne otkrivajući identitet ni funkciju svoj uhićenog kolege.

U priopćenju navode i da, u suradnji s Uskokom, provode kriminalističko istraživanje nad 58-godišnjim policajcem zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela protiv službene dužnosti.

Osumnjičenik će biti predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske, a kaznena prijava podnesena Uskoku, dodaju u priopćenju.

Uskok je ranije izvijestio da je policajac u utorak ujutro u Vinkovcima uhićen zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela protiv službene dužnosti te da ga nakon tzv. hitnih dokaznih radnji, poput pretresa i drugih prikupljanja dokaza, očekuje ispitivanje u tužiteljstvu te odluka o pokretanju istrage.

Neslužbeno riječ je o načelniku postaje granične policije Bajakovo koji si je navodno pisao prekovremene sate i temeljem toga uzimao slobodne dane.