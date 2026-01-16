Obavijesti

IZGRADNJA JUŽNE PLINSKE INTERKONEKCIJE

Šef 'HDZ-a 1990.' Cvitanović: 'Rečeno je vrlo jasno - nema BH Gasa, nema domaćih operatera'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Mostar: Predsjedništvo HNS-a položilo je vijence kod spomen obiljezja poginulim braniteljima prije početka izvanrednog zasjedanja | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Cvitanović je jedan od stranačkih čelnika koji sudjeluje razgovorima s američkim dužnosnicima

U projektu izgradnje Južne plinske interkonekcije neće sudjelovati nijedna bosanskohercegovačka tvrtka i cijeli će projekt realizirati i njime upravljati američki partneri, izjavio je predsjednik HDZ-a 1990. Ilija Cvitanović.

- Rečeno je vrlo jasno -  nema BH Gasa, nema domaćih operatera. Koncesija je američka, investitor je američki, operater sustava, distribucija i dobava plina – sve je američko - rekao je Cvitanović gostujući u programu Federalne televizije.

Zakonom o Južnoj plinskoj interkonekciji koji je usvojen prošle godine pod snažnim pritiskom bivšeg američkog veleposlanika Michaela Murphya bilo je predviđeno da ciijeli posao vodi BH Gas, tvrtka u vlasništvu Federacije BiH i sa sjedištem u Sarajevu. 

Hrvatske političke stranke u BiH duže vrijeme protivile su se da posao izgradnje i upravljanja plinovodom vodi ta tvrtka u kojoj navodno nema zaposlen nijedan Hrvat, te ima brojne financijske probleme.

HDZ BiH je predlagao da se umjesto toga uspostavi posebna kompanija sa sjedištem u Mostaru koja bi upravljala novim plinovodom, a sada je prema Cvitanovićevu tumačenju odbačena i ta mogućnost pa će cijeli posao realizirati američki partneri. 

Pojasnio je kako projekt ulazi u završnu fazu te da njegovo značenje nadilazi energetsko značenje ipostaje geostrateški važno pitanje.  

- Riječ je o strateškom energetskom projektu za Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, pa čak i širu regiju - dodao je Cvitanović. 

On je uvjeren kako bi cijeli posao propao da se nije uključila američka administracija.

- Kada se Amerika uključi, stvari se potpuno drugačije poslože – ono što je djelovalo nemoguće, odjednom postaje moguće - rekao je.

Predstavnici američke građevinske kompanije Bechtela i Američke agencije za trgovinu i razvoj (USTDA) stigli su u Sarajevo, a za danas su predviđeni razgovori vodećih bošnjačkih i hrvatskih političkih dužnosnika s predstavnicima ove dvije institucije, koji će se usredotočiti na daljnje korake u realizaciji projekta Južne plinske interkonekcije.

Ovaj plinovod bi se iz BiH povezao s plinskim sustavom Hrvatske kog Zagvozda, te koristio ukapljeni zemni plin iz terminala na Krku.  

Proteklih dana predstavnici američke kompanije AAFS Infrastructure and Energy, čiji su predsjednik Jesse Binnall i potpredsjednik Joe Flynn, osobe iznimno bliske administraciji bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, razgovarali su s vodećim dužnosnicima BiH o realizaciji ovog strateškog projekta. Kompanija se spominje kao glavni operator projekta, dok će Bechtel biti zadužen za gradnju plinovoda, a USTDA će pružiti stručnu potporu. 

