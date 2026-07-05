Obavijesti

News

Komentari 24
PORUKA HAJDAŠA DONČIĆA

Šef SDP-a: Plenković će ovako ionako izgubiti od Možemo! i SDP-a na idućim izborima...

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Šef SDP-a: Plenković će ovako ionako izgubiti od Možemo! i SDP-a na idućim izborima...
Tuheljske Toplice: Konferencija za medije predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića | Foto: Marko Seper/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Govoreći o sigurnosti naglasio je da taj pojam danas obuhvaća mnogo više od obrane i zaštite granica te uključuje sigurnost opskrbe hranom i energijom, priuštivo stanovanje i kvalitetnu skrb za starije građane...

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić rekao je u nedjelju u Tuheljskim Toplicama da su ključni reformski i programski prioriteti SDP-a za naredni mandat - država koja funkcionira, sigurnost i stvaranje veće dodane vrijednosti u gospodarstvu.

Hajdaš Dončić je na konferenciji za novinare u sklopu trodnevnih programskih radionica Predsjedništva i savjeta SDP-a pojasnio da su programski prioriteti stranke oblikovani kroz razgovore s građanima, poduzetnicima, umirovljenicima i mladima koji od države očekuju učinkovit javni servis, dostupno zdravstvo, kvalitetno obrazovanje, priuštivo stanovanje te sigurnu opskrbu hranom i energijom.

Sudionici radionica su rad SDP-a saželi u tri ključna područja. „Prvo područje je - država koja radi. Svi plaćamo poreze, svi živimo za nas u ovom, vjerojatno najljepšem kutku svijeta. Imamo očekivanja od države da nam pruži kvalitetan javni servis. Imamo očekivanja da nam pruži kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, javnu zdravstvenu zaštitu, a ne da nas gura prema privatnom i bolnicama i praksama i poliklinikama“, istaknuo je Hajdaš Dončić.

PROBLEMI HDZ poziva SDP i druge stranke na dogovor oko ustavnih sudaca. SDP: Nema pregovora
HDZ poziva SDP i druge stranke na dogovor oko ustavnih sudaca. SDP: Nema pregovora

Dodao je da SDP kroz rad svojih savjeta razrađuje konkretne mjere za smanjenje lista čekanja, jačanje javnog zdravstva i školstva te osiguravanje dostupne zdravstvene skrbi za sve građane.

Govoreći o sigurnosti naglasio je da taj pojam danas obuhvaća mnogo više od obrane i zaštite granica te uključuje sigurnost opskrbe hranom i energijom, priuštivo stanovanje i kvalitetnu skrb za starije građane.

Hrvatska ne može ostati država koji živi isključivo od uvoza

Treći programski stup odnosi se na promjenu gospodarskog modela odnosno jačanje proizvodnje više dodane vrijednosti, razvoj novih tehnologija, na veću energetsku neovisnost i snažniju domaću poljoprivredu.

„Ne možemo ostati država koja isključivo živi od uvoza, koja ima nisku dodanu vrijednost u proizvođačkoj industriji, koja je ovisna u uvozu energije, koja je ovisna u uvozu hrane“, poručio je predsjednik SDP-a.

Hrvatska, naglasio je, treba novi politički i ekonomski model te ocijenio da država nije iskoristila sve razvojne prilike koje je imala posljednjih godina i da nije rasla dovoljno brzo, kao što su to činile Poljska, Češka ili Slovačka.

PROZVALI VLADU SDP: Poljoprivrednik mora prodati 15 kilograma pšenice za jednu kuglu sladoleda!
SDP: Poljoprivrednik mora prodati 15 kilograma pšenice za jednu kuglu sladoleda!

„Želimo da ljudi u Hrvatskoj žive dostojanstveno i da zapravo žive sretno. Jer Hrvatska to može samo promjenom kulture upravljanja koja se sastoji od promjene dva modela: promjene političnog modela, što dokazujemo novim načinom izbora Ustavnih sudaca, i promjenom ekonomskih modela“, rekao je Hajdaš Dončić u Hotelu Well Terme Tuhelj.

Razlike s Možemo su miligramske, u listopadu očekujem potpisivanje koalicijskog sporazuma

Dodao je da se dio sastanka odnosio na usklađivanje određenih politika s Možemo! te da očekuje da će do kraja rujna biti usuglašene sve programske teme.

„Nisu velike razlike, razlike su miligramske, i očekujem da ćemo u listopadu potpisati koalicijski sporazum”, poručio je.

Potpredsjednica SDP-a Biljana Borzan je rekla da su prioriteti definirani u Tuhlju u velikoj mjeri usklađeni s prioritetima europskih socijalista i demokrata te dodala da se Hrvatska ne bi trebala uspoređivati sa svojom prošlošću nego s državama koje su imale slične početne uvjete, a danas ostvaruju bolje rezultate.

TKO KAKO STOJI? ANALIZA REJTINGA Svima pada osim MOST-u i Možemo! 'Oni predvode desnicu i ljevicu'
ANALIZA REJTINGA Svima pada osim MOST-u i Možemo! 'Oni predvode desnicu i ljevicu'

Odgovarajući na novinarsko pitanje o slanju Hrvatske vojske na mimohod u Francuskoj, Siniša Hajdaš Dončić odbacio je tvrdnje da je problem u samoj odluci o sudjelovanju vojske na ceremonijalnom događaju te ustvrdio da je ključno pitanje poštivanje ustavnih ovlasti.

Nećemo komentirati predsjednika i premijera, prijepor proizlazi iz izostanka komunikacije

„Nećemo komentirati ni predsjednika niti premijera, politička stranka se ne bavi komentiranjem. Za to postoji veliki broj političkih komentatora u Hrvatskoj. Mogu govoriti o našoj poziciji, a naša pozicija je kristalno jasna od prvog dana - u vanjskoj politici i obrani, kao što nalaže Ustav, mora biti suodlučivanje između predsjednika i premijera“, rekao je i ocijenio da aktualni prijepor proizlazi iz izostanka komunikacije.

Za kraj je uputio političku poruku: „Plenković će ovako ionako izgubiti od Možemo! i SDP-a ili SDP-a i Možemo! na sljedećim izborima, a Milanoviću je ovako ionako ovo zadnji mandat“, zaključio je Hajdaš Dončić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 24
Nevio (15) boluje od Majewski dvarfizma. Sad kreće u srednju u nove pobjede: 'Presretni smo'
POMIČE VLASTITE GRANICE

Nevio (15) boluje od Majewski dvarfizma. Sad kreće u srednju u nove pobjede: 'Presretni smo'

Njegova majka otkrila nam je kroz što su sve prolazili tijekom školovanja koje im ostaje u divnom sjećanju zahvaljujući njegovim školskim kolegama koji su ga od prvog dana prihvatili, pomagali, družili se i tako je stekao prijatelje za cijeli život.
VIDEO Potpuni kaos nakon koncerta Thompsona: 'Ljudi su hodali po autocesti doma...'
NASTALI PROBLEMI

VIDEO Potpuni kaos nakon koncerta Thompsona: 'Ljudi su hodali po autocesti doma...'

Čitatelji su nam javili kako nije bilo najavljenog organiziranog prijevoza te da su svi prilazi prema Westgateu bili zatvoreni
EKSKLUZIVNA SNIMKA Jel' ovo moguće?! Bježao policiji preko Save: 'Plivao je oko 25 minuta'
VODENI BJEGUNAC

EKSKLUZIVNA SNIMKA Jel' ovo moguće?! Bježao policiji preko Save: 'Plivao je oko 25 minuta'

Bosanska policija ga je lovila, skočio je u Savu i preplivao. Na obali ga je čekala hrvatska policija, sve smo gledali iz kafića, rekao nam je čitatelj koji je snimio bjegunca i njegov kraul stil plivanja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026