Šef sindikata o incidentima na željeznici: 'I nama su čudne dvije iste situacije u dva dana'

Završen je policijski očevid sudara dvaju vlakova na pruzi nedaleko od mjesta Škrinjari. Riječ je o nesreći u kojoj su se u subotu oko 10 sati između kolodvora Sv. Ivan Žabno i Gradec sudarili putnički i teretni vlak, pri čemu je ozlijeđeno 25 ljudi. Putničkim vlakom upravljao je 61-godišnji strojovođa, a teretni je vozio njegov 20-godišnji kolega.

Što je policija utvrdila kao uzrok nesreće, još nije službeno objavljeno, no odmah nakon nesreće izašla je informacija da je mladi strojovođa prošao kroz crveni znak "STOP". Pisalo se potom i lošoj te dotrajaloj signalizaciji, no u tom tijelu željeznička je pruga prije nekoliko godina obnovljena, kao i signalizacija.

- Hrvatske željeznice imaju propisane prometne protokole za sve uvjete prometovanja, pa tako i u slučaju zakazivanja prometne signalizacije. Ona koja je postavljena radi svugdje. Ako se pokvari, mijenja se, ali dok se ne promijeni, podiže se razina sigurnosti prometovanja vlakova. To se čini na više načina, pa i pismenim nalogom koji dobije svaki vlak koji prometuje na toj dionici. U svakom slučaju, promet vlakova i dalje teče. Nekad se dogodi da, primjerice, signalizacija bude u kvaru tako što crveno svjetlo na semaforu bude stalno upaljeno; ali u tom slučaju obavještavaju prometnika, koji mu signalizira može li proći kroz to crveno ili ne. Problem je kad netko u sustavu ne ispoštuje jasno definiran propis, a što je, vjerujem, bilo u slučaju sudara dvaju vlakova kod Bjelovara - kaže nam Mario Grbešić, predsjednik Sindikata prometnih vlakova Hrvatske.

Dodaje kako se službeni rezultati istrage sudara još ne znaju, no on misli da do sudara nije došlo zbog kvara signalizacije nego baš zbog prolaska kroz crveno svjetlo.

Naprosto je nevjerojatno da se isto dogodilo i idućeg dana kraj Škrljeva, gdje su se zamalo sudarila druga dva vlaka. I tu je teretni vlak projurio kroz crveno umjesto da se zaustavio propustiti nailazeći putnički vlak iz Zagreba. Promet je zaustavljen hitnom reakcijom djelatnika HŽ Infrastrukture, koji su odmah uočili problem i isključili napon u kontaktnoj mreži. Oba vlaka zaustavila su se na sigurnoj udaljenosti.

- I nama je čudno da imamo dvije iste situacije u samo dva dana, a ta se situacija zapravo vrlo rijetko događa. Tako da i nas zanimaju rezultati istraga - kaže Grbešić.

Na pitanje je li uobičajeno da vlakovima upravljaju 20-godišnjaci kaže kako to nije ništa neuobičajeno.

- Kao i u svakom drugom poslu, nakon četverogodišnjeg školovanja ili prekvalifikacije za strojovođu dođu k nama u HŽ; moraju još proći dodatnu obuku od oko šest mjeseci i počnu raditi na vlakovima. Prvo u pratnji i pod nadzorom starijih kolega, a potom počnu samostalno voziti vlak. U početku dobivaju kraće relacije, u manjim kolodvorima, a potom i ostale. Nedavno smo imali veću grupu zaposlenih i dobili smo veći broj mlađega kadra u sustavu. Naime, u HŽ-u već nekoliko godina traje smjena generacija: stariji odlaze u mirovinu, a zapošljavamo novi, mladi kadar. Nemamo još dovoljno ljudi, odnosno ta smjena još nije gotova, pa i dalje objavljujemo natječaje. Zato ćete u vlakovima ubuduće viđati mlađe strojovođe - rekao je Grbešić.