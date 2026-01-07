Obavijesti

News

OČEKUJU DO 200 LJUDI NA DAN

Šef Traumatologije: 'Stalno nam stižu pacijenti zbog lomova na snijegu. Dio mora na operaciju'

Piše HINA,
Čitanje članka: 4 min
Šef Traumatologije: 'Stalno nam stižu pacijenti zbog lomova na snijegu. Dio mora na operaciju'
Zagreb: Pločnik uz Traumu nije očišćen | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Na hitnom prijemu Klinike za traumatologiju očekuju da će primiti do 200-injak ozlijeđenih pacijenata u danu

Admiral

Hitna medicinska služba zbog snijega i leda u Zagrebu ima povećan opseg posla tako da je svih 17 ekipa na terenu, a do sada su tri puta intervenirali zbog padova i lomova. Istodobno na hitnom prijemu Klinike za traumatologiju očekuju da će primiti do 200-injak ozlijeđenih pacijenata u danu.  

Snijeg u Gračacu 01:54
Snijeg u Gračacu | Video: 24sata/pixsell

- Imali smo tri intervencije zbog lomova i padova na snijegu, no riječ je samo o slučajevima koje je prevezla Hitna medicinska pomoć - rekao je Hini voditelj smjene u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba Jozo Brkić.

Dodao je kako Zavod nema uvid u broj pacijenata koji su se u hitne bolničke prijeme javili drugim prijevozom zbog padova na snijegu i ledu.

Brkić ističe da je broj intervencija povećan, a dodatni problem predstavljaju otežani uvjeti na cestama.

- Pokrivamo veliko područje, od Svete Helene do Mlake i Brezovice, uključujući cijelu podsljemensku zonu. Stanje na prometnicama nas usporava, pa apeliram da Hitnu zovu samo oni kojima je pomoć doista neodgodivo potrebna - rekao je.

Zagreb: Snijeg zabijelio grad Zagreb: Snijeg zabijelio grad Zagreb: Snijeg zabijelio grad
45
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Naglasio je da se ekipe, unatoč sniženoj prohodnosti cesta i čišćenju terena, trude reagirati što brže mogu. Kao olakotnu okolnost naveo je činjenicu da traju zimski školski praznici te da je dio građana na godišnjim odmorima, što donekle smanjuje pritisak na sustav.

Predstojnik Klinike za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice Srećko Sabalić izjavio je da je čekaonica Klinike od jučer puna pacijenata te da ozlijeđeni građani neprestano pristižu.

- Stalno nam dolaze novi pacijenti i očekujemo da će kroz hitni prijem u 24 sata proći oko 200 ozlijeđenih osoba. Pretpostavljamo i da će veći broj pacijenata zahtijevati operativne zahvate, zbog čega ćemo pojačati dežurne ekipe - rekao je Sabalić.

Zagreb: Pločnik uz Traumu nije očišćen
Zagreb: Pločnik uz Traumu nije očišćen | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Dodao je da Klinika ima iskustvo i kapacitete za ovakve situacije, ali upozorava da će sljedeći dani biti iznimno zahtjevni. „Imamo znanja i organizacijskih mogućnosti i vjerujem da ćemo se izvući i iz ove situacije, koja je počela još jučer. Ipak, idućih dana bit će, slikovito rečeno, pakleno“, kazao je.

Prema njegovim riječima, oko 15 primljenih pacijenata ima teške ozljede koje zahtijevaju operativno liječenje. Najčešće se radi o prijelomima i ozljedama ručnog zgloba, gležnja, potkoljenice, lakta i ramena.

Najviše ozlijeđenih je među mlađim odraslim osobama u dobi od 20 do 30 godina te među građanima starijima od 65 godina.

