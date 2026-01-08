Obavijesti

'IMAMO ODGOVORNOST'

Šef UN-a žali zbog Trumpovog povlačenja iz 66 organizacija

Piše HINA,
Šef UN-a žali zbog Trumpovog povlačenja iz 66 organizacija
UN poručuje da će unatoč odluci Washingtona sve agencije i dalje nastaviti s radom i pružati pomoć onima kojima je potrebna

Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres izrazio je žaljenje zbog američke objave o povlačenju iz 66 međunarodnih organizacija.

Unatoč tome, sve UN-ove organizacije nastavit će obavljati svoje zadaće, rekao je Guterres u New Yorku.

"Kao Ujedinjeni narodi imamo odgovornost ispunjavati svoje obveze prema onima koji ovise o našoj pomoći", dodao je.

Bijela kuća je prethodno najavila da će se SAD povući iz 66 međunarodnih organizacija, što uključuje brojne organizacije UN-a.

Predsjednički memorandum koji je u srijedu potpisao predsjednik Donald Trump nalaže saveznim odjelima i agencijama da što prije prekinu sudjelovanje i financiranje 31 subjekta Ujedinjenih naroda i 35 drugih organizacija.

Bijela kuća je priopćila da navedene organizacije djeluju suprotno američkim nacionalnim interesima, sigurnosti, ekonomskom prosperitetu i suverenitetu.

Mnoge od njih aktivne su u područjima kao što su okoliš, klimatska politika ili rodna ravnopravnost.

