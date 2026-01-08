PDVSA potvrdila: 'Pregovaramo sa SAD-om o prodaji nafte...'

Venezuelanska državna naftna kompanija PDVSA potvrdila je u srijedu da sa Sjedinjenim Američkim Državama pregovara o prodaji nafte, po "međunarodnim cijenama", naglasio je član upravnog odbora Wills Rangel.

PDVSA je u kratkom priopćenju objavila da s američkom vladom pregovara o "prodaji veće količine nafte u okviru postojećih komercijalnih odnosa između dviju zemalja".

Točna količina barela nije navedena.

Američki predsjednik Donald Trump objavio je u utorak da je s Caracasom postigao dogovor o isporuci venezuelanske nafte u SAD, navodeći u objavi na društvenoj mreži da će Venezuela SAD‑u "predati" između 30 i 50 milijuna barela "sankcionirane" nafte.

Postupak se provodi po uzoru na aranžmane koji se koriste s međunarodnim kompanijama poput Chevrona i temelji se na isključivo komercijalnoj transakciji, uz poštivanje načela zakonitosti, transparentnosti i obostrane koristi, naglasila je venezuelanska kompanija u priopćenju.

Chevron je najveći venezuelanski međunarodni partner i trenutno kontrolira izvoz nafte u SAD, napominje Reuters.

SAD će venezuelanske barele morati kupovati po cijenama s međunarodnih tržišta, rekao je za Reuters član upravnog odbora PDVSA i sindikalni čelnik Wills Rangel.

"Ako žele kupiti (venezuelansku naftu), dobit će je u primjerenom roku i po međunarodnim cijenama", rekao je Rangel, "a ne onako kako je to zamislio (američki predsjednik Donald Trump), kao da je nafta njihova jer smo im navodno nešto dužni".

"Sjedinjenim Američkim Državama ne dugujemo ništa", poručio je.

PDVSA potvrđuje da je i dalje spreman graditi saveze koji promiču nacionalni razvoj u korist venezuelskog naroda i podupiru globalnu energetsku stabilnost, stoji na kraju priopćenja venezuelanske tvrtke.