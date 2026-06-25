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PODRHTAVANJE TLA

Seizmolog Kuk: Potresi jaki poput onih u Venezueli nisu mogući u Hrvatskoj

Piše Ivan Jukić,
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Seizmolog Kuk: Potresi jaki poput onih u Venezueli nisu mogući u Hrvatskoj
Foto: Pixsell/canva

Dva snažna potresa koja su pogodila Venezuelu izazvala su golema razaranja i otvorila pitanje može li se nešto slično dogoditi u Hrvatskoj. Seizmolog Krešimir Kuk kaže da razloga za takav strah nema

Nakon što su Venezuelu pogodila dva razorna potresa magnitude 7,2 i 7,5, mnogi su se zapitali može li se sličan scenarij dogoditi i u Hrvatskoj. Voditelj Seizmološke službe Krešimir Kuk poručio je kako za takav strah nema razloga jer Hrvatska nema seizmotektonske uvjete kakvi postoje na području gdje su se dogodili razorni potresi. Objasnio je kako se potresi u Venezueli događaju na području izravnog dodira Karipske i Južnoameričke tektonske ploče, gdje nastaju među najjačim potresima na svijetu.

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- To nije iznenađenje. Radi se o izravnom kontaktu dviju tektonskih ploča koje se međusobno sudaraju ili podvlače jedna pod drugu. Takav seizmotektonski sklop sposoban je generirati vrlo jake potrese. Oni se ondje ne događaju često, ali nisu neočekivani, rekao je Kuk za HTV.

Posebnu pozornost privukla je činjenica da je drugi potres bio jači od prvoga. Kuk ističe kako to nije neuobičajena pojava.

- Nije uvijek prvi potres najjači. Budući da su se dogodili u vrlo kratkom vremenskom razmaku, u seizmologiji ih često nazivamo duplim potresom ili potresnim blizancima. Zbog njihove jačine posljedice su, nažalost, vrlo velike, rekao je.

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Dodao je kako su golema razaranja posljedica kombinacije nekoliko čimbenika – vrlo jake magnitude, lošeg tla koje dodatno pojačava podrhtavanje te nekvalitetne gradnje.

- Sva tri čimbenika odigrala su ulogu: velika magnituda, loše tlo koje pojačava podrhtavanje te loša gradnja bez dovoljno armiranobetonskih konstrukcija. Takve građevine ne mogu izdržati tako velike seizmičke sile, upozorio je.

Osvrnuo se i na učestale potrese koji su posljednjih dana zabilježeni u različitim dijelovima svijeta te naglasio da oni nisu međusobno povezani.

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- Ako su potresi udaljeni tisućama kilometara i ne pripadaju istoj tektonskoj ploči ili manjoj tektonskoj jedinici, oni nisu međusobno povezani i ne utječu jedni na druge, rekao je.

Na kraju je još jednom umirio građane Hrvatske.

- Tako jaki potresi nisu mogući na našim područjima. U južnom dijelu Hrvatske maksimalna magnituda može biti oko sedam ili nešto više, ali potresi magnitude 7,4 ili 7,5 ipak su znatno snažniji. Mi nismo na izravnom dodiru velikih tektonskih ploča niti imamo tako velike rasjede koji bi mogli proizvesti ovako snažne potrese, zaključio je Kuk.

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