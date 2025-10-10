Šeparović: Poručeno mi je da će zabraniti moj govor na prisezi Milanovića, spriječio sam to

Ja ne pristajem na tezu da je to politički sud. Za mene, kad su suci imenovani, oni su hrvatski ustavni suci. I ne duguju ništa onima koji su ih izabrali i ne smiju se ponašati tako da sude sukladno očekivanjima onih koji su ih tamo poslali, rekao je Predsjednik Ustavnog suda u odlasku Miroslav Šeparović kojem u nedjelju istječe predsjednički mandat nakon nešto više od devet godina u podcastu Bobu Bob! Večernjeg lista.

Govorio je o svjetonazorskom sastavu Ustavnog suda kojeg dijeli od političke pripadnosti, za koju kaže da nikada ne bi trebala utjecati na suce kako da odlučuju. Tvrdi i da je to u njegovom slučaju, bez obzira što je svojedobno bio HDZ-ov ministar pravosuđa, i bilo tako.

- Dakle, ja svoj svjetonazor nisam napustio. Međutim, ja nikakve dugove HDZ-u nisam vraćao, niti je mene ikad premijer ili ne znam, netko zvao iz HDZ-a i tražio da nešto napravi. To bi mu bilo zadnji put da bi me nazvao. Dakle, to ne dolazi u obzir - rekao je.

Dodao je da ustavni suci nisu ni lijevi ni desni, iako se zna kamo svjetonazorski pripadaju. Tvrdi i da je prošli saziv kojem je istekao mandat krajem prošle godine bio lijevo-liberalni u omjeru šest naprema sedam.

Potvrdio je kako je prošle godine omjer sudaca išao u korist lijevo liberalnog svjetonazora. Kazao je kako se sada govori da je situacija suprotna.

- Je, ali to je potpuno krivo. Ja se grozim toga. O,23 posto je preglasavanje. Osam odluka. Što je to - rekao je.

Šeparović misli da je Ustavni sud dobro radio i, iako je svjestan percepcije javnosti, kaže da je ugled veći nego što je bio na početku njegova mandata i da o tome svjedoče ljudi kojima rješavaju njihove predmete. Neke od najkontroverznijih odluka Ustavni sud je donio u vrijeme korone kada se tvrdilo da podržava samovlašće Nacionalnog stožera na štetu Sabora. Šeparović kaže da od se suci nisu epidemiolozi nego su slušali preporuke liječnika i da još od vremena rimskog prava u vrijeme krize vlast ide iz legislative u egzekutivu.

Na pitanje je li postojala neka granica koju oni ne bi smjeli prijeći kazao je kako je granica postojala.

- To je, znači obrazloženje legitimnog cilja zaštite javnosti i razmjernosti. Da li je postojala neka blaža mjera, po našem mišljenju koja se mogla primijeniti, a da se postigne isti cilj. To je bila granica - kazao je.

Šeparović brani i brojne druge odluke Ustavnog suda, poput proglašenja Milanovićeve kandidature neustavnom, produljenja mandata desetero sudaca, ali i odabira njegova nasljednika Frane Staničića, što je petero ustavnih sudaca bojkotiralo. Tvrdi da nije bilo razloga da se to ne učini jer se ne zna kada će stići zamjene za tri suca kojima istječe mandat i da Ustavni sud ne bi imao tko voditi, a njemu je istekao mandat.

Milanović je na njegov i na račun njegovih kolega iznio niz uvreda na koje, kao je rekao Šeparović, nije reagirao jer se nije želio spuštati na tu razinu. I po drugi put je, kaže, pripremio sve za prisegu koju predsjednik Republike polaže pred predsjednikom Republike te otkrio da je skoro došlo do ekscesa nakon što mu na njegov prijedlog nije ni odgovoreno.

- I meni je stigla poruka nećeš govoriti na prisezi. Onda sam ja rekao, onda prisege pred predsjednikom Ustavnog suda neće biti i gotovo - te kazao kako mu je informacija stigla neformalnim putem.

Na pitanje da onda prisega ne vrijedi rekao je "nek si to misli netko drugi".