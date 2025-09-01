Severina u Bruxellesu: 'Nismo došle moliti, došle smo tražiti pravdu za sve žene Europe'

Severina Vučković, hrvatska pjevačica, nalazi se u Bruxellesu gdje su Europskoj komisiji predani potpisi građanske inicijative My Voice, My Choice. Cilj inicijative je osigurati svim ženama koje žive u Europskoj uniji pravo na dostupan, siguran i besplatan prekid trudnoće - pravo koje u 21. stoljeću i dalje nije zagarantirano milijunima žena diljem Europe.

Ova europska građanska inicijativa, pokrenuta krajem travnja 2024. od strane slovenskog Instituta 8. mart, prikupila je više od 1,2 milijuna potpisa u roku od godinu dana, čime je premašila zakonski minimum od milijun potpisa potrebnih za raspravu u Europskoj komisiji. Nakon službene provjere, potpisi su potvrđeni kao valjani, a inicijativa će biti predmet rasprave i u Europskom parlamentu.

Inicijativa ne traži samo priznavanje prava na pobačaj, već i aktivan angažman Europske komisije u vidu financijske potpore državama članicama kako bi se osigurao siguran prekid trudnoće za sve građanke EU – osobito u zemljama gdje to pravo u praksi nije ostvarivo.

Na konferenciji za novinare, Severina je održala emotivan i snažan govor u kojem je istaknula da “ne tražimo milost, tražimo pravdu” te da žene diljem Europe imaju pravo odlučivati o vlastitom tijelu. Govor je bio politički jasan, društveno angažiran i snažno feministički obojen.

- Uvijek sam govorila. Nerijetko dok su drugi šutjeli, posebno kada su prava i pravda u pitanju - rekla je Severina i dodala: “Naše mame su se izborile, a sada su podmuklo ostavljena prava koja ne možemo ostvariti. Ne želimo da generacije koje dolaze imaju manja prava od nas.”

Okupljenima se obratila s tri ključne poruke: da većina građana Europske unije podržava prava žena, da je pokret postao najveći ženski pokret u Europi, te da su žene u mnogim državama EU – uključujući i one koje vode institucije Unije – još uvijek građanke drugog reda.

- Došle smo s informacijama i zahtjevom. Ovo nije molba - ovo je borba za temeljna ljudska prava. I u toj borbi smo nezaustavljive - poručila je Severina, ističući da Europa ne može biti slobodna unija dok pravo žene na vlastito tijelo nije neupitno u svakoj zemlji članici.

Posebno je prozvala hrvatskog premijera, ističući razliku između njegova ponašanja u Bruxellesu i u Hrvatskoj.

- U Bruxellesu se predstavlja kao liberal, dok se doma dodvorava desnici. Žene u Hrvatskoj plaćaju cijenu te političke trgovine - upozorila je, aludirajući na stanje prava na pobačaj u Hrvatskoj. Iako je prekid trudnoće u Hrvatskoj legalan do 10. tjedna trudnoće – što je najkraći rok u EU – pristup tom pravu često je otežan ili nemoguć.





U gotovo polovici bolnica ginekolozi se pozivaju na priziv savjesti, dok je u pet od šest bolnica u Slavoniji pobačaj potpuno nedostupan. Cijena pobačaja nije regulirana, kreće se od 300 do 500 eura i ovisi o bolnici. Osim Severine, inicijativu u Bruxellesu podržali su i brojni europarlamentarci, uključujući Nicolae Bogdanel Ștefănuţu, potpredsjednika Europskog parlamenta, te zastupnike poput Gordana Bosanca, Marka Vešligaja i Vladimira Prebiliča.

Kampanja My Voice, My Choice već je prepoznata kao najmasovniji pokret za ženska prava u Europi u posljednjih desetljeće. Uz potporu javnih osoba, aktivistica i građana iz cijele Unije, inicijativa jasno poručuje: pravo na prekid trudnoće nije privilegij – to je temeljno ljudsko pravo.