Šibenskog hakera priveli zbog razbijene ploče 'ustaškom sinu': Imam dokaze, nisam to uradio!

Poznati haker iz Šibenika Denis Periša prošle je nedjelje doveden u prostorije zadarske policije zbog sumnje da je u noći s 27. na 28. studenog razbio ploču "ustaškom sinu“ Rajku Lozi. Ubrzo nakon što ga je policija privela, pušten je na slobodu, bez ikakve prijave, objavio je Zadarski.hr...

Sve što mu se događalo te nedjelje u Zadru, kad se održavao marš "Ujedinjeni protiv fašizma", Periša opisuje kao policijsko treniranje strogoće..

-Pripremam tužbu protiv policije jer ono što su napravili je čisto treniranje strogoće. Imam sve dokaze gdje sam bio kada je ta ploča razbijena - kazao je Periša, piše Zadarski..

Kaže kako je te nedjelje bio na prosvjedu, kako su ga na kraju prosvjeda okružila trojica-četvorica policajaca.

- Prijatelji s kojima sam došao su htjeli otići zbog moguće eskalacije sukoba na maršu. Rekao sam im da idu, a da ću ja brzo doći. No, onda je jedan od policajaca kazao neće on ići s vama i izdvojili su me u "maricu". Nisu mi rekli zašto me odvode. Rekao sam ekipi s kojom sam došao u Zadar da idu, a da će mene pokupiti prijateljica iz Biograda koja je trebala doći na prosvjed, ali je kasnila. Htio sam ju nazvati da joj kažem da ne dolazi po mene kad me već policija odvodi, ali mi nisu dali da joj se javim i rekli su mi da ugasim mobitel - kaže Periša za Zadarski.

Kaže da je u uredu u kojem su ga smjestili bila čaša sa znakom HOS-a, kao i Thompsonov CD.

- Krenuli su me ispitivati gdje sam bio te noći i što sam radio. A bio sam u Šibeniku, doma. Ponudio sam policiji sve dokaze koje imam kako bih im dokazao gdje sam točno bio, ali ih nije zanimalo. Naime, na kući imam tri kamere, mogu vidjeti preko mog mobitela gdje sam se kretao, a imam i tracking uređaj na motoru, no ništa od toga nisu htjeli uzeti. Odveli su me i na poligraf - priča Periša.

Dodaje kako se po pitanjima koja su mu bila postavljana tijekom poligrafa jasno vidi da su znali kako on nemam nikakve veze s razbijanjem ploče.

- Policija me na prevaru odvela, zbog mojih bivših političkih iskazivanja i ideologije te zbog toga što sam prije deset godina bio prijavljivan. Oduzeli su mi i mobitel. Rekli su da mogu ja s mobitelom prenoćiti kod njih ili mogu ići, a da će mobitel svakako ostati kod njih. Prevarili su i suca istrage koji je izdao nalog za oduzimanje mobitela jer su njemu prezentirali moja politička uvjerenja i bivša djela zbog kojih sam bio prijavljivan, dok s druge strane nisu htjeli prihvatiti moje dokaze o tome gdje sam bio te noći kad je razbijena ploča. Nakon što sam izašao iz policije, ponovno sam nazvao prijateljicu koja je iz Biograda došla po mene i vratila me u Šibenik - kaže Periša za Zadarski i dodaje kako mu je mobitel vraćen tek u ponedjeljak...



