Obavijesti

News

Komentari 0
PERIŠA OGORČEN POLICIJOM

Šibenskog hakera priveli zbog razbijene ploče 'ustaškom sinu': Imam dokaze, nisam to uradio!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Šibenskog hakera priveli zbog razbijene ploče 'ustaškom sinu': Imam dokaze, nisam to uradio!
4
Foto: SDP Zadar/Facebook, Dusko Jaramaz/PIXSELL, Canva

Sve što mu se događalo te nedjelje u Zadru, kad se održavao marš "Ujedinjeni protiv fašizma", Periša opisuje kao policijsko treniranje strogoće...

Poznati haker iz Šibenika Denis Periša prošle je nedjelje doveden u prostorije zadarske policije zbog sumnje da je u noći s 27. na 28. studenog razbio ploču "ustaškom sinu“ Rajku Lozi. Ubrzo nakon što ga je policija privela, pušten je na slobodu, bez ikakve prijave, objavio je Zadarski.hr...

Sve što mu se događalo te nedjelje u Zadru, kad se održavao marš "Ujedinjeni protiv fašizma", Periša opisuje kao policijsko treniranje strogoće..

-Pripremam tužbu protiv policije jer ono što su napravili je čisto treniranje strogoće. Imam sve dokaze gdje sam bio kada je ta ploča razbijena - kazao je Periša, piše Zadarski..

SRAMOTNI INCIDENT DOZNAJEMO Jedan od huligana koji je napao antifašiste u Rijeci je Rus! Evo za što ih se tereti...
DOZNAJEMO Jedan od huligana koji je napao antifašiste u Rijeci je Rus! Evo za što ih se tereti...

Kaže kako je te nedjelje bio na prosvjedu, kako su ga na kraju prosvjeda okružila trojica-četvorica policajaca.

- Prijatelji s kojima sam došao su htjeli otići zbog moguće eskalacije sukoba na maršu. Rekao sam im da idu, a da ću ja brzo doći. No, onda je jedan od policajaca kazao neće on ići s vama i izdvojili su me u "maricu". Nisu mi rekli zašto me odvode. Rekao sam ekipi s kojom sam došao u Zadar da idu, a da će mene pokupiti prijateljica iz Biograda koja je trebala doći na prosvjed, ali je kasnila. Htio sam ju nazvati da joj kažem da ne dolazi po mene kad me već policija odvodi, ali mi nisu dali da joj se javim i rekli su mi da ugasim mobitel - kaže Periša za Zadarski.

Kaže da je u uredu u kojem su ga smjestili bila čaša sa znakom HOS-a, kao i Thompsonov CD.

PREMIJER O MARŠU VIDEO Plenković o prosvjedima protiv fašizma: 'HDZ je zadnja brana normalnoj Hrvatskoj!'
VIDEO Plenković o prosvjedima protiv fašizma: 'HDZ je zadnja brana normalnoj Hrvatskoj!'

- Krenuli su me ispitivati gdje sam bio te noći i što sam radio. A bio sam u Šibeniku, doma. Ponudio sam policiji sve dokaze koje imam kako bih im dokazao gdje sam točno bio, ali ih nije zanimalo. Naime, na kući imam tri kamere, mogu vidjeti preko mog mobitela gdje sam se kretao, a imam i tracking uređaj na motoru, no ništa od toga nisu htjeli uzeti. Odveli su me i na poligraf - priča Periša.

Dodaje kako se po pitanjima koja su mu bila postavljana tijekom poligrafa jasno vidi da su znali kako on nemam nikakve veze s razbijanjem ploče.

TOMISLAV KLAUŠKI Što je pravo domoljublje? To je spašavanje ove demokratske Hrvatske od buđenja fašizma
Što je pravo domoljublje? To je spašavanje ove demokratske Hrvatske od buđenja fašizma

- Policija me na prevaru odvela, zbog mojih bivših političkih iskazivanja i ideologije te zbog toga što sam prije deset godina bio prijavljivan. Oduzeli su mi i mobitel. Rekli su da mogu ja s mobitelom prenoćiti kod njih ili mogu ići, a da će mobitel svakako ostati kod njih. Prevarili su i suca istrage koji je izdao nalog za oduzimanje mobitela jer su njemu prezentirali moja politička uvjerenja i bivša djela zbog kojih sam bio prijavljivan, dok s druge strane nisu htjeli prihvatiti moje dokaze o tome gdje sam bio te noći kad je razbijena ploča. Nakon što sam izašao iz policije, ponovno sam nazvao prijateljicu koja je iz Biograda došla po mene i vratila me u Šibenik - kaže Periša za Zadarski i dodaje kako mu je mobitel vraćen tek u ponedjeljak...

GODINAMA UPOZORAVALI SDP o razbijenoj ustaškoj ploči na Vruljici: 'Nije smjela biti tamo, ali ni ovako nestati...'
SDP o razbijenoj ustaškoj ploči na Vruljici: 'Nije smjela biti tamo, ali ni ovako nestati...'


 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
PROGNOZA Stiže snijeg! Jako nevrijeme najavili za Dalmaciju
VREMENSKA PROGNOZA

PROGNOZA Stiže snijeg! Jako nevrijeme najavili za Dalmaciju

Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, na istoku povremeno jugoistočni, dok će na Jadranu prevladavati umjerena, lokalno jaka bura...
STRAVA U SPLITU Izboden policajac. Bori se za život! Napadač ima 18 godina
BIO U CIVILU

STRAVA U SPLITU Izboden policajac. Bori se za život! Napadač ima 18 godina

Policajac je ozlijeđen sinoć oko 22,45 sati te je odveden u bolnicu na pružanje liječničke pomoći gdje je i zadržan
Otkrili da misteriozni komet koji juri prema Zemlji - pulsira! Sve su snimili i zagrebački učenici
SENZACIJA NA NEBU

Otkrili da misteriozni komet koji juri prema Zemlji - pulsira! Sve su snimili i zagrebački učenici

Međuzvjezdani objekt 3I/ATLAS slikali su i u Srednjoj školi Jelkovec, koja sudjeluje u međunarodnom projektu Comet Chasers

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025