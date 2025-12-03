Šimi Erliću plaća raste za čak 40 posto: 'Radi se o usklađivanju'

Gradska uprava Grada Zadra predložila je značajno povećanje plaća za sve zaposlenike, no u fokusu javnosti našao se prijedlog prema kojem plaća gradonačelnika Šime Erlića raste za čak 40 posto, javlja 057 portal. Iako na prvu zvuči kao drastičan skok, iz Grada i sindikata objašnjavaju kako je riječ o nužnom zakonskom preduvjetu kako bi se mogle povećati plaće i ostalim službenicima, čija primanja godinama zaostaju za drugim hrvatskim gradovima. Odluka će se naći pred vijećnicima na sjednici Gradskog vijeća.

Koliko će iznositi nova primanja?

Prema prijedlogu Odluke, gradonačelniku Šimi Erliću neto plaća bi s trenutnih otprilike 2.700 eura porasla na oko 3.850 eura.

Do ovog povećanja dolazi zbog skoka bruto osnovice za dužnosnike, koja se s 520 eura podiže na 800 eura. Uz neznatno smanjenje koeficijenta (sa 6,420 na 6,300), nova bruto plaća gradonačelnika iznosit će oko 5.040 eura, na što se dodaje i 0,5 posto po godini staža. S obzirom na to da je Erlić zaposlen od 2009. godine, dosegnuo je maksimalni dodatak od 20 posto.

Zadar: 7. Sjednica Gradskog vijeća Grada Zadra | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Njegovom zamjeniku Anti Ćurkoviću plaća bi u neto iznosu bila između 2.800 i 3.100 eura.

No, to nije sve. Odluka predviđa i automatsko usklađivanje osnovice od 2027. godine s onom za državne dužnosnike, koja trenutno iznosi 947,18 eura bruto. To znači da bi za samo godinu dana Erlićeva neto plaća mogla dosegnuti i 4.500 eura. Uz plaću, dužnosnici zadržavaju i prava na korištenje službenog automobila, mobilnog uređaja i prijenosnog računala.

Zakonska prepreka kao ključ priče

Glavni razlog zašto se prvo podiže plaća gradonačelniku jest zakonsko ograničenje. Naime, prema Zakonu o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi, plaća pročelnika ne smije biti viša od plaće gradonačelnika. Budući da Grad Zadar planira povećati osnovicu za sve službenike i namještenike za 23 posto (sa 703,90 eura na 865,80 eura bruto), to bi dovelo do situacije u kojoj bi pročelnici imali veće plaće od gradonačelnika, što je zakonski nemoguće.

Zagreb: Ministar Erlić dao je izjavu medijima | Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL/privatni album

Sam gradonačelnik Erlić potvrdio je tu situaciju.

- Da bismo povećali plaće, moramo uskladiti plaću gradonačelnika i dogradonačelnika, koje su sada na razini pročelnika, a pojedini pročelnici, sukladno godinama radnog staža, imaju plaću veću od gradonačelnika. Trenutno je plaća gradonačelnika ista kao i 2014. godine, 23 eura razlike - izjavio je Erlić na konferenciji za medije, prenosi 057 portal.

Sindikat: Plaće su nedovoljne za normalan život

Povećanje plaća snažno je zagovarao i sindikat, a sindikalni povjerenik Ivan Hajdić, inače zamjenik pročelnice za odgoj i školstvo, pojasnio je nužnost korekcije. Prema analizi koju je proveo Grad, zadarske plaće u gotovo svim kategorijama zaostaju od 20 do 40 posto za tržištem, a najveći zaostatak vidljiv je kod ključnih i rukovodećih pozicija.

- S obzirom na inflatorni pritisak i povećanje cijene potrošačke košarice, iznosi osnovnih neto plaća su nedovoljni za normalan život. Kao primjer navodimo neke iznose; osnovna neto plaća administrativnog tajnika (SSS) u Gradu Zadru iznosi 930,20 eura, dok je u Dubrovniku 1.068,38 eura, a u Puli čak 1.234,20 eura. Osnovna neto plaća pročelnika je 2.431 eura u Gradu Zadru dok je u Puli 2.772 eura, a u Dubrovniku 3.003 eura, iz čega je vidljivo kako je nužno potrebno i neodgodivo povećanje plaće - naveo je Hajdić u obrazloženju prijedloga.

Erlić: Moramo biti konkurentni

Gradonačelnik je istaknuo kako je cilj ovih mjera profesionalizacija gradske uprave i privlačenje kvalitetnih radnika.

- Nema kvalitetnih radnika bez odgovarajuće plaće i mi moramo biti konkurentni u odnosu na druge institucije i u odnosu na druge gradove. Sada trenutno nismo. Zvao sam druge gradonačelnike, svi su oni dizali plaće kroz prošlu godinu, i plaće u Zadru su trenutno najniže - rekao je Erlić, dodajući da je visina plaća usklađena po metodi ranga veličine grada, čime se Zadar pozicionira kao peti grad u Hrvatskoj.