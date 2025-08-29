Obavijesti

NHS APELIRA

Sindikat zatražio strože kazne za napadače na vozače, redare, poštare...: Ugrožena sigurnost

Sindikat zatražio strože kazne za napadače na vozače, redare, poštare...: Ugrožena sigurnost
Smatraju da je potrebno takve počinitelje bezuvjetno kažnjavati kako bi se poslala jasna poruka o neprihvatljivosti nasilja.

Nezavisni hrvatski sindikati (NHS) u petak su zbog učestalih napada na radnike zatražili bezuvjetno kažnjavanje napadača na vozače u gradskom prijevozu, komunalne redare, socijalne radnike i druge osobe na poslovima od javnog interesa. NHS navodi da su samo u Zagrebu u proteklih pet dana zabilježena dva incidenta koji uključuju verbalne prijetnje i fizičke napade na vozače javnog gradskog prijevoza.

Otvoreno pismo uputili su ministru unutarnjih poslova, ministru pravosuđa i gradonačelnicima četiriju najveća hrvatska grada, od kojih uz strože kazne za napadače, traže veću prisutnost policijskih patrola u tramvajskim i autobusnim zonama s visokim rizikom, posebno u Zagrebu, i proširenje sustava videonadzora u vozilima, na stajalištima, i drugim kritičnim točkama javnog prijevoza.

"Napadi na vozače tramvaja i autobusa u javnom gradskom prijevozu, kontrolore karata, komunalne redare, komunalne radnike, radnike pošte, socijalne radnike, zdravstveno osoblje u hitnoj službi te druge osobe koje obavljaju poslove od javnog interesa, ozbiljno ugrožava njihovu sigurnost i sigurnost građana", upozorava NHS.

Nezadovoljni su što se ti napadi, kako navode kvalificiraju kao kršenje javnog reda, a ne kao kazneno djelo iz članka 315.b. Ističu pritom da prema informacijama iz javno dostupnih sudskih presuda, sudovi izriču uvjetne kazne zatvora.

Smatraju da je potrebno takve počinitelje bezuvjetno kažnjavati kako bi se poslala jasna poruka o neprihvatljivosti nasilja.

Traže stoga strožu primjenu članka 315.b. Kaznenog zakona prema kojemu se korištenje sile u sprječavanju obavljanja poslova od javnog interesa kažnjava do tri godine zatvora, a nanošenje tjelesnih ozljeda ili upotreba oružja s šest mjeseci do pet godina zatvora.

Smatraju također da je potrebna edukacija građana o važnosti poštivanja prava i sigurnosti zaposlenih koji obavljaju poslove od javnog interesa te kontinuirani razgovori predstavnika sindikata te lokalnih i nacionalnih vlasti radi praćenja problema.

"Svima nama mora biti cilj postizanje sustavnih mjera zaštite svih zaposlenih koji obavljaju poslove od javnog interesa ili javnog službenika. Posebno apeliramo na zaštitu vozača javnog gradskog prijevoza u Zagrebu, s primjenom mjera na nacionalnoj razini", poručuje NHS.

