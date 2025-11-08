Sindikat znanosti traži smjenu ministra Davora Božinovića

Sindikat znanosti zatražio je u subotu smjenu ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, navodeći kako je njegova izjava o tome da Torcida ne treba prijaviti prosvjed protupravna, neprofesionalna i diskriminirajuća.

"U 35 godina postojanja Sindikata znanosti, organizirali smo desetine prosvjeda i nikada to nismo mogli napraviti ako nismo pet dana ranije najavili prosvjed. Bilo je mnogo situacija kada je trebalo hitno prosvjedovati. Nismo mogli", naveo je sindikat.

Smatraju da se ministrova izjava ne može drugačije tumačiti nego da Torcida i sindikati nisu jednaki pred zakonom.

"Torcida prosvjeduje protiv postupanja hrvatske države po zakonu, a ministar takav neprijavljeni prosvjed podupire s bjelodanom neistinom da ga ne treba prijaviti. Ustavni poredak se ne može braniti pogodovanjem i popuštanjem nasilnicima", poručuju iz sindikata.

Smatraju da bi u ozbiljnoj državi ministar zbog toga trebao biti smijenjen. "Kako je to u Hrvatskoj teško očekivati, od sada pa nadalje, dok god je on ministar, Sindikat znanosti više neće prijavljivati prosvjede niti ih osiguravati", priopćili su.

Ustvrdili su da u zemlji u kojoj, kako su naveli, svjedoče aktualizaciji ustaških sentimenata izjava ministra koji tolerira kršenje zakona mora biti motivirana ili strahom ili sentimentima prema idejama prosvjednika.

"To ga čini pristranim i nesposobnim da obrani institucije hrvatske države, vladavinu prava i njene zakone, a to znači ovu zemlju od agresije dijela građana koji žele biti izdvojeni iz univerzalne primjene zakona za sve i za svakoga", poručili su iz sindikata uz osudu kršenja zakona, što smatraju antihrvatskim činom.

Božinović je u petak, uoči subotnjeg prosvjeda Torcide, odgovorio novinarima da je prosvjed demokratsko pravo, upitan jesu li organizatori tražili dozvolu za njegovo održavanje.

"Javna okupljanja u demokratskim društvima, pa tako i u Hrvatskoj, nisu nešto za što se daje zeleno svjetlo i što se odobrava. Ta ustavna kategorija je zapisana u ustavu. Mi smo upoznati s time što je objavljeno na društvenim mrežama. Policija i druge gradske službe analiziraju tu situaciju i naravno da ćemo učiniti sve kako bi se sačuvao javni red i mir, te sigurnost hrvatskih građana", rekao je Božinović.